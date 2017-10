Jucătorii lui Şchiopu şi Barbu au pierdut amicalul cu Eolica Baia

Jucătorii lui Șchiopu și Barbu au pierdut amicalul cu Eolica Baia

Fotbaliștii care se pregătesc la Farul sub comanda veteranilor Cristi Șchiopu și Ion Barbu au disputat, vineri seară, pe stadionul „Farul”, la lumina reflectoarelor, o partidă amicală cu echipa de Liga a IV-a din județul Tulcea Eolica Baia. Meciul le-a revenit oaspeților, cu scorul de 2-1 (0-0), pentru echipa Farului înscriind Almaghe (golul de 1-2), iar pentru Eolica C. Petre și Poșircă. Șchiopu a început meciul în formula: Isleam - Uzun, I. Barbu, M. Posteucă, Sescioreanu - Drăghici, Buzea, Carapcea, Boghițoi - L. Mihai II, Bubuleandră. În repriza secundă au mai jucat A. Răuță - Fătu, Naciadis, Almaghe, Nițescu, Chiriac, Șerban, Gușe și Mocanu. Marea majoritatea a fotbaliștilor Eolicii Baia sunt constănțeni, din primul 11 nelipsind jucători precum Fl. Lungu, Curumi, Drăgoi, R. Oprea sau C. Ciobanu, iar pe parcurs intrând și Caramișin ori Agafiței. La meci au fost prezenți și suporteri ai Farului, care, grupați la tribuna întâi, i-au încurajat pe băieții lui Șchiopu și Barbu și au scandat pro-Farul. „În Constanța, doar Farul contează!”, „Ion Barbu!”, „Cristi Șchiopu!”, „Tu, Farul, pentru mine, ești unica iubire - Te vom susține oriunde vei juca!”, „Doar pe tine mereu, te am în sufletul meu!”, „Cu Farul până la moarte!”, „Mândru că sunt farist!”, „Nu te vom lăsa la greu - cu tine vom fi mereu!”, au fost câteva dintre scandările fanilor „marinarilor”.