„Jucătorii Farului erau bulversaţi, speriaţi, chiar deprimaţi”

Mircea Crainiciuc, președintele executiv al clubului constănțean:

„Jucătorii Farului erau bulversați, speriați, chiar deprimați”

Oficialul constănțean este încrezător că echipa va promova imediat și că nu va avea probleme în Liga 1. Lotul actual este considerat unul puternic, iar până la plecarea în Italia vor mai veni 1-2 jucători. „Am revenit la Farul cu mare dorință de performanță și cu mare plăcere. Cei trei ani în care am mai lucrat la club au fost acoperiți cu rezultate bune. Împreună cu Marcel Lică, am reușit să creăm un lot puternic și de perspectivă, care a ajuns în locurile 4-7 (obiectivul fixat), jucând finala Cupei României și calificându-se ulterior în Cupa UEFA-Intertoto. Erau partide care aduceau 8.000 - 10.000 de spectatori în tribune. Am învins la Constanța principalele candidate la titlu, iar pe unele dintre ele le-am bătut și la București”, își amintește Mircea Crai-niciuc. Noul președinte executiv al grupării constănțene are în palmares patru promovări în Liga 1 (două, după ce a plecat de la Farul: cu FC Vaslui, în 2005, și cu Ceahlăul, în 2006) și vrea să o realizeze în acest sezon și pe a cincea. „Poate că aceste promovări și faptul că știam bine clubul au contat pentru cei care m-au solicitat să vin la Farul. Am găsit o grupare bine așezată ca bază materială, grație investițiilor SC Maritima Sport SA și ale Consiliului Director. Baza sportivă a Farului e în primele cinci din țară, dacă nu în primele trei. E un punct de plecare pentru tot ce vrem să facem noi aici. Pe de altă parte, am găsit și un lot de jucători bulversați, speriați, chiar deprimați de această retrogradare. Redresarea echipei trebuie să se facă din mers. Avem planuri mari și cu Academia de Fotbal, și cu Farul II. Structurăm, reorganizăm. Vom acorda atenție sporită jucătorilor tineri”, mai spune Mircea Crainiciuc. Cheamă spectatorii Președintele farist este încrezător că echipa va reveni imediat în Liga 1 și nu va avea apoi probleme cu retrogradarea. Crainiciuc vrea să readucă și spectatorii la stadion, dar aceasta numai evoluția echipei o va face. „Dacă Farul va avea un joc plăcut, va aduna puncte și va fi în primele locuri, atunci și fanii se vor întoarce în număr mare în tribune”, e conștient Crainiciuc. Contracte semnate Oficialul farist e de părere că lotul actual de 24 e „realmente unul puternic”, iar până la plecarea în cantonamentul din Italia vor mai veni 1-2 jucători. „Momentan, lotul e bine acoperit, cu 2-3 soluții pe fiecare post. Am adus 7-8 jucători noi, dar au fost și unii (Pantelie, Otvoș) care au plecat și s-ar putea să mai renunțăm la 1-2. E o reacție firească. Unii pleacă, alții vin. Am adus și jucători cu mare experiență (Șchiopu, L. Ștefan, Pașcovici, Cristocea, Sardescu), unii dintre ei foști fariști. Am insistat pentru aducerea lor, întrucât, la Liga a II-a, competiția e foarte dură. Vor fi meciuri de deplasare foarte grele, pe care nu le putem câștiga cu tineri. Contractele cu jucătorii cu care ne-am înțeles le vom semna azi (n.n. - ieri), maximum mâine (n.n. - azi)”, a mai spus Crainiciuc. Ieri, urma să se parafeze înțelegerile cu Sardescu, Ene și Șchiopu, toate pe câte doi ani. Amicalul cu Unirea Slobozia, mâine, de la ora 20 Ora meciului amical Farul - Unirea Slobozia (Liga a III-a), de mâine, de pe terenul mare, s-a schimbat, din 18 în 20. Sâmbătă, „marinarii” întâlnesc Callatis Mangalia (tot Liga a III-a), într-o nouă partidă de verificare, care va avea loc de la ora 10, pe Farul II. Altfel, Mircea Crainiciuc a declarat că Farul dorește să joace în nocturnă meciurile de campionat.