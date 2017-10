Jucătorii fără experienţă la turneele finale dau pronosticurile peste cap

În opinia fundașului Cosmin Contra

Jucătorii fără experiență la turneele finale dau pronosticurile peste cap

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Fundașul echipei naționale Cosmin Contra este de părere că România nu ar trebui să se mulțumească doar cu participarea la turneul final, ci să se califice dintr-o grupă cu Olanda, Italia și Franța, în care are șansa a patra. „Selecționerul a vrut să ia presiunea de pe noi când a spus că ar trebui să privim EURO ca pe o sărbătoare. Ca și noi, și el se gândește să trecem de grupe, pentru că acesta este obiectivul nostru, chiar dacă plecăm cu șansa a patra. Nu am venit aici doar la sărbătoare, nu suntem aici doar pentru că am ajuns, ci pentru a încerca să trecem de această grupă”, a spus Contra. Fotbalistul consideră că naționala României are un avantaj în dorința mai mare de performanțe decât celelalte formații din grupă: „Suntem realiști că facem parte dintr-o grupă foarte grea. Nu avem experiență la turneele finale, dar avem o dorință mai mare decât echipele favorite și acesta poate să fie un atu. Dorința jucătorilor fără experiență este să dea pronosticurile peste cap”. Contra s-a declarat surprins de evoluția echipei naționale a Franței din meciul amical cu Columbia, câștigat cu 1-0 de prima adversară a României de la EURO: „Ne-a surprins, pentru că în meciul cu Columbia au modificat un pic sistemul de joc, dar suntem pregătiți pentru schimbarea tactică. Au jucători care, de la mijloc în sus, pot schimba așezarea în timpul meciului. Ne pregătim bine și la ora meciului trebuie să alergăm de două ori mai mult decât ei”.