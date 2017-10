Jucătorii de tenis de masă, în goana după medalii

Week-end-ul trecut, jucătorii constănțeni au fost prinși în foarte multe competiții, reușind, ca de fiecare dată, să obțină rezultate excelente.În Superliga masculină, CS Topspin 08 Constanța a câștigat meciul din semifinală cu Politehnica Cluj, scor 5-0 și 5-2, și va juca în finală, în iunie, cu CS Pristavu Câmpulung, pentru un nou titlu de campioană. Echipa este formată din Andrei Filimon, Cristian Pletea, Rareș Sipoș și Cristian Grigore.La feminin, LPS 1 a jucat un meci foarte important pentru rămânerea în Superligă, cu Mediaș, fiind învingătoare în ambele jocuri, scor 5-3 și 5-4. Fetele vor juca pentru locurile 5-4 cu CSM Arad. Formația este compusă din Mihaela Plăeașu, Andreea Bucur și Alina Sandul.CS Farul a învins formația din Iași în semifinala Superligii feminine. Constănțencele for juca finala în compania echipei AS Dumbrăvița, sistem tur retur. Echipa este compusă din Alina Zaharia, Olga Blizniț, Bianca Crișan, Timeea Urszuly.Meciurile finale vor avea loc în luna iunie și se vor juca în sistem tur retur.A doua echipă de fete a LPS a acces în Divizia A, după ce a învins pe LPS Slatina în finala Diviziei B, în ambele meciuri, scor 5-1 și 5-2. Din echipă fac parte Andreea Postudor, Katia Smiganovski, Andreea Dudescu și Cristina Buciu.„Suntem prinși în foarte multe competiții și în multe cantonamente de pregătire. Am început și acțiunile de selecție, pentru a aduna copii înainte de încheierea anului școlar și pentru a-i putea pregăti în tim-pul verii. Săptămâna aceasta, antrenoarea Liliana Sebe însoțește două sportive constănțence la un cantonament de pregătire a tinerelor speranțe, în Luxemburg. Este vorba de Elena Zaharia (11 ani) și Camelia Mitrofan (12 ani). E un program amplu, intitulat Eurokids, unde se află 30 de sportivi din toată Europa, câte unul la fiecare categorie de vârstă. Cele două fete sunt clasate pe primele poziții în clasamentele de vârstă. De ase-menea, sportivii noștri vor mai participa la Openul Poloniei. De la începutul săptămânii au plecat deja Alina Zaharia și Alin Maran, la categoria de juniori, iar astăzi, va pleca Cristian Pletea, însoțit de antrenorul Stelian Hașoti, pentru a concura la cadeți. La Constanța, continuăm cu pregătirea pentru meciurile finale din iunie, dar și pentru Jocurile Europene de la Baku și Universiada din Coreea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Viorel Filimon.Tot în week-end, la Constanța au avut loc Campionatele Naționale ale cluburilor sportive școlare, la categoriile juniori 1 (16-18 ani) și juniori 2 (13-15 ani). La compe-tiție, au participat 11 cluburi sportive, ceea ce înseamnă aproximativ 70 de sportivi.Iată clasamentele la juniori 1, masculin și feminin: 1. Paul Mladin, 2. Alexandru Lipan, 3. Alin Maran, 3. Antonio Pletea (toți din Constanța); 1. Mihaela Plăeașu, 2. Alina Zaharia, 3. Andreea Bucur (toate din Constanța), 3. Daniela Bârzoi (Craiova).Clasamentele la juniori 2, masculin și feminin, au fost următoarele: 1. Cristian Pletea, 2. Alexandru Chiriță, 3. Alexandru Nicolae (toți din Constanța), 3. Cristian Bogdan (Craiova); 1. Andrada Mirică (Slatina), 2. Adriana Puiu (Craiova), 3. Andreea Dudescu (Con-stanța), 3. Denisa Urîtu (Craiova).