Jucătorii constănţeni, în grafic la Naţionalele de squash

Jucătorii constănțeni, în grafic la Naționalele de squash

Jucătorii de squash constănțeni au avut evoluții onorabile la ediția 2015 a Campionatului Național de seniori, desfășurat,zilele trecute, la complexul Aerosquash Băneasa. Desfășurată pe patru secțiuni - Divizia A, Divizia B, Divizia C (masculin) și Divizia feminină -, competiția a reunit la start peste 100 de sportivi, cei mai buni din România.Constanța a fost reprezentată de 10 jucători, rezultatele lor fiind următoarele: Divizia A, tablou de 32: Răzvan Țurlea - locul 6; Divizia B, tablou de 32: Valentin Radu - locul 2, Alexandru Dragomir - locul 4, Vlad Roman - locul 17, Antonio Dragomir - locul 24; Divizia C, tablou de 26: Narcis Osman - locul 9, Alin Furtună - locul 13, Florin Gulimănescu - locul 21; Divizia feminină, tablou de 18: Liliana Constantinescu - locul 6, Klara Orosz - locul 14.„Jucătorii constănțeni s-au descurcat bine. În Divizia A, avem constant un jucător în zona locurilor 5-8, iar în Divizia B, ne consolidăm pozițiile pe podium și în apropierea sa. Răzvan Țurlea este component al lotului lărgit de 12 al României, iar în ceea ce o privește pe Liliana Constantinescu, așteptările sunt tot mai mari”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepre-ședintele Asociației Club Sportiv Squash West Side Constanța, Ilie Bănică.România, locul 11 la EuropeneNaționala României a ocupat locul 11 la Campionatele Europene de seniori, Divizia a III-a, turneu desfășurat la Ljubljana (Slovenia).Lotul tricolor i-a avut în componență pe Vasile Hapun (marea speranță a squash-ului românesc), Andrei Luchian, Horia Naumescu, George Constantinescu și Cristian Stroe, toți din București.În grupă, România a terminat pe locul 3 (ultimul), după Malta și Croația, iar în mini-turneul pentru locurile 9-12, a suferit două înfrângeri, cu Luxemburg și Gibraltar, evitând ultima poziție grație victoriei în fața reprezentativei Lituaniei.Week-end sub TâmpaLa sfârșitul acestei săptămâni, cinci jucători constănțeni - Răzvan Țurlea (DA), Vlad Roman, Valentin Radu (DB), Dragoș Vasilescu și Alin Furtună (DC) - vor participa la întrecerile turneului național „We Play” de la Brașov.„Pe plan local, nu avem competiții în această perioadă. Vreau însă să subliniez faptul că, în săptămâna «Școala altfel», peste 100 de elevi, de la Școala nr. 5, Colegiul Carol I și Colegiul Pedagogic, au venit la noi în complex, pentru a deprinde tainele squash-ului. Copiilor au apreciat condițiile noastre și îi așteptăm și cu alte ocazii”, a mai spus Ilie Bănică.