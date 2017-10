Start vot!

Jucătorii BC Farul, în grupa de Sud pentru All Star Game

Federația Română de Baschet a deschis, de zilele trecute, o pagină pe internet, destinată fanilor Ligii Naționale, unde aceștia pot să-și voteze jucătorii și antrenorii favoriți care vor alcătui cele două echipe, Nord vs Sud, în confruntarea All Star Game din acest an.BC Farul are jucătorii repartizați pentru votare în grupa de Sud, alături de CSM București, Dinamo București, CSU Ploiești, CSS Giurgiu, BCM U Pitești, SCM U Craiova și Energia Rovinari.În echipa de Nord vor fi aleși jucători de la CSM Oradea, BC Timișoara, U Cluj-Napoca, BC Tg. Mureș, BC Timba Timișoara, CSU Sibiu, Gaz Metan Mediaș și BC Miercurea Ciuc.Meciul spectaculos va avea loc pe 18 martie, la Sala Polivalentă din Craiova, acolo unde cele mai mari nume din baschetul românesc se vor întrece pentru deliciul publicului.Pentru această dispută, Federația a decis să introducă în baza pentru votare toți sportivii din LNBM, iar ponderea votului final va fi: 30% - votul publicului, 30% - votul media și 40% - votul tehnic FRB (Colegiul Central al Antrenorilor).Modalitatea de vot: fiecare votant va alege pentru selecționatele Nord și Sud obligatoriu câte un singur jucător pentru fiecare dintre cele cinci posturi de joc și câte un singur antrenor.În realizarea celor două selecționate, care vor fi formate din câte 14 sportivi și 2 antrenori, se va ține cont, conform tradiției, ca toate echipele din Liga Națională să aibă minim un sportiv la All Star Game.Pagina de votare este: www.frbaschet.ro/all-star-game/masculin. Rezultatele votului final vor fi publicate pe site-ul FR Baschet în data de 13 martie.Până în prezent, cele mai multe voturi, de la BC Farul, le-a acumulat sârbul Bojan Grubisic, pe poziția de centru. El a strâns aproximativ 150 voturi și este pe locul 3, după Virgil Stănescu (230 voturi) și Ionuț Florin Drăgușin (400 voturi).