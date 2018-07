Jucătorii Argentinei sunt la pământ după rușinea cu Croația: "E o chestie de mentalitate"

Argentinianul Enzo Perez, fotbalistul lui River, crede că totul s-a prăbușit după gafa lui Caballero prin care Croația a deschis scorul în meciul de aseară, pierdut de Argentina cu 0-3.







"Chiar și când au marcat ei primul gol eram bine, meciul era echilibrat, cu ocazii de ambele părți. Dar apoi s-a schimbat totul și, din păcate, totul a devenit foarte greu pentru noi. E o chestie de mentalitate. Dacă am fi fost liniștiți, stăpâni pe situație, rezultatul ar fi fost altul.Din momentul în care ei au marcat primul gol a început să se simtă o stare de nervozitate și nu am mai putut reintra în meci. Am încercat, dar n-am reușit. Eram încrezători într-un rezultat bun, acum va trebui să vedem ce șanse mai avem pentru a ne califica în ultima etapă", a spus Enzo Perez.Enzo Perez a ratat o ocazie imensă în prima repriză, în minutul 30, aceasta fiind singura lui realizare notabilă din meciul cu Croația."Dacă vom avea noroc în privința rezultatelor din grupă trebuie să jucăm ultimul meci cu determinare, să credem că se poate. Trebuie să dăm rapid pagina.Am făcut tot ce ne-am propus la începutul partidei, dar totul s-a complicat serios după ce ne-au dat primul gol. În anumite momente nu am jucat așa cum ne-am dorit și, sincer, nu ne-am creat mari ocazii" Nicolas Tagliafico