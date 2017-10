„Jucători indolenţi, vedete de carton!”

DN de rugby juniori U19: Cleopatra a pierdut la Bârlad

„Jucători indolenți, vedete de carton!”

„Bomba” etapei a 19-a a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani a „explodat”, ieri după-amiază, la Bârlad, acolo unde modesta echipă locală CSS a reușit să o învingă, cu scorul de 7-5 (7-0), pe CS Cleopatra, una dintre candidatele la titlul național. Unicul eseu al formației constănțene (antrenor, Marian Udroiu) a fost marcat de Andrei, în repriza a doua. „Jucătorii mei au evoluat sub orice critică. Nu au nicio scuză pentru ceea ce s-a întâmplat. Au intrat în teren considerându-se dinainte învingători, s-au crezut mari vedete și au sfârșit lamentabil. Niște indolenți, care m-au dezamăgit total. Au comis greșeli inacceptabile la acest nivel, au scăpat balonul înainte la cinci metri de but, n-au împins în grămadă, m-au supărat foarte rău. Ne așteaptă acum un final de campionat infernal”, a declarat Udroiu. Runda viitoare, sâmbătă, 8 mai, de la ora 13.00, pe stadionul din „Badea Cârțan”, CS Cleopatra va primi replica RC-ului Pantelimon. v v v Deși fusese anunțat pentru data de 3 mai, meciul dintre RC Bârlad și RCJ Farul Constanța, restanță din cadrul etapei întâi a Diviziei Naționale de rugby, nu s-a mai jucat în acea zi. Jocul a fost din nou amânat, pentru 18 mai. Oficialii constănțeni au propus variantele 3 și 17 mai, însă conducătorii Bârladului au considerat că aceste date nu sunt potrivite. Astfel, „marinarii” vor juca acest meci la trei zile după încheierea sezonului regulat. Până atunci, echipa lui Mircea Paraschiv are de trecut alte teste. Primul este planificat sâmbătă, 8 mai, pe stadionul din str. Primăverii, unde, de la ora 11.00, adversară va fi RCM Timișoara.