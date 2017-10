International Veterans Champs of Romania - Comvex 2017

Jucători din toată Europa, la turneul de la TC Idu

În perioada 14-19 august, pe zgura de la Tenis Club Idu din Mamaia, se vam disputa ediția a 28-a a turneului „International Veterans Champs of Romania - Comvex“, Grade 2, devenit unulm din cele mai îndrăgite concursuri sportive pentru iubitorii sportului alb.Devenit o tradiție pe litoral, turneul de la Mamaia a strâns la start peste 120 de sportivi proveniți din Turcia, Marea Britanie, Germania, Egipt, Ungaria, Slovacia, Moldova, Italia, Polonia, Grecia, Israel, Cipru, Franța, Bulgaria și, bineînțeles, România. Tenismenii se vor întrece la diferite categorii de vârstă. În probele de simplu și dublu masculin, de la +35 până la +75 de ani, în timp ce, la feminin, atât la simplu cât și la dublu, de la +35 la +60 de ani.„Se anunță un turneu foarte interesant, cu sportivi veniți din întreaga Europă. Premiile din acest an se ridică undeva în jurul sumei de 4.500 euro. Am încercat să realizăm un plan de premiere cât mai extins, deoarece vrem ca toată lumea să se simtă bine și să se bucure de spectacol. Fair-play-ul trebuie să primeze în astfel de competiții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alina Idu, managerul clubului din Mamaia.Tot luna aceasta, este programată ultima competiție a sezonului estival, mai exact în perioada 28 august - 3 septembrie: cea de-a 7-a ediție a turneului challenger ITF Mamaia Idu Trophy-Comvex, Grade 2, dedicat probelor feminine de simplu și dublu, dotat cu premii totale în valoare de 25.000 euro. Pe lângă aspectul financiar, sportivele vor lupta și pentru puncte WTA. Anul trecut, turneul a fost câștigat de italianca Jessica Pieri (266 WTA), iar acum două sezoane, s-a impus românca Ana Bogdan, actualmente nr. 125 WTA.