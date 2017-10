John McEnroe a câştigat Mastersul Legendelor de la Londra

John McEnroe a câștigat Mastersul Legendelor de la Londra

Americanul John McEnroe (54 ani) și-a adjudecat, pentru al treilea an consecutiv, Masters-ul Legendelor tenisului, găzduit de arena Royal Albert Hall din Londra, învingând-un în finală, cu 6-2, 6-4, pe suedezul Mats Wilander (49 ani), informează Agerpres."Cred că mai am un an sau doi în care îl mai pot învinge pe Mats, începe să se apropie... Așa că anul viitor va ajunge probabil la trei seturi. Apoi va trebui să mă retrag. Asta înseamnă că voi reveni aici încă o dată", a declarat McEnroe. Meciul dintre cei doi foști lideri ai ierarhiei mondiale a tenisului profesionist a fost, practic, a reeditare a finalei de anul trecut a acestui turneu rezervat veteranilor, victoria revenit și atunci americanului. John McEnroe, născut la Wiesbaden (Germania), are în palmares 77 de titluri ATP la simplu, între care 7 de Mare Șlem, precum și 71 de titluri la dublu. El mai are în palmares patru victorii în Cupa Davis, obținute cu echipa Stator Unite.