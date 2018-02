Jocurile olimpice de iarnă 2018 / Început în forţă pentru patinajul artistic canadian

Jocurile olimpice de iarnă 2018 / Început în forță pentru patinajul artistic canadian

Reprezentanții Canadei au luat cel mai bun start în concursul de patinaj artistic pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la PyeongChang, în cursul căruia s-a remarcat, de asemenea, perechea rusă care concurează sub drapelul olimpic.Grație evoluțiilor lui Patrick Chan, clasat al treilea în concursul masculin, și cuplului Meagan Duhamel/Eric Radford, care s-a clasat pe poziția secundă la perechi, canadienii au totalizat 17 puncte, devansându-i pe patinatorii din Statele Unite (14 puncte) și Japonia (13 puncte).Echipa sportivilor olimpic din Rusia (OAR) a ocupat poziția a patra, plătind pentru contraperformanța lui Mihail Koliada, clasat pe un modest loc 8 în concursul masculin, în care a dezamăgit și americanul Nathan Chen, ocupantul locului al patrulea, după o cădere în timpul unui triplu axel.În schimb, perechea rusă Evghenia Tarasova/Vladimir Morozov, puternic susținută de fanii din tribune, a reușit un excelent program scurt, aducând zece puncte echipei lor."Ar fi fost extraordinar să avem drapelul nostru pe spate, însă am patinat pentru noi înșine și pentru fanii noștri și am încercat să profităm", a declarat Morozov la ieșirea de pe gheață.Concursul de patinaj artistic pe echipe va continua cu programele scurte la dans și feminin, programate duminică.Doar cele mai bine clasate cinci națiuni vor evolua apoi în cele patru programe libere, care vor avea loc duminică și luni.Rezultate înregistrate în programele scurte de joi:Masculin Puncte (echipă)1. Shoma Uno (Japonia) 103,25 puncte (10)2. Alexei Bychenko (Israel) 88,49 (9)3. Patrick Chan (Canada) 81,66 (8)4. Nathan Chen (SUA) 80,61 (7)5. Matteo Rizzo (Italia) 77,77 (6)...Perechi Puncte/echipă1. Evghenia Tarasova/Vladimir Morozov (OAR) 80,92 puncte (10)2. Meagan Duhamel/Eric Radford (Canada) 76,57 (9)3. Aljona Savchenko/Bruno Massot (Germania) 75,36 (8)4. Alexa Scimeca Knierim/Chris Knierim (SUA) 69,75 (7)5. Xiaoyu Yu/Hao Zhang (China) 69,17 (6)