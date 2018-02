Jocurile Balcanice din 1979, ediţie de pomină. "Mi-au promis 1.000 de dolari"

Poveștile sportului constănțean, spuse de Ilie Floroiu

Jocurile Balcanice din 1979, ediție de pomină. "Mi-au promis 1.000 de dolari"

Au trecut aproape trei luni de când fostul mare atlet și conducător al CS Farul Constanța Ilie Floroiu a ieșit la pensie, însă nu s-au schimbat foarte multe lucruri în rutina acestuia. Programul este același: trezirea la 4 dimineață - exercițiile fizice - apoi, oprirea la CS Farul. Nu poate sta departe de „casa sufletului“ său.Ilie Floroiu ne-a primit în fostul său birou, însă acum se putea observa o oarecare relaxare pe chipul său. Își ajută foștii colegi în continuare, așa cum poate, experiența fiindu-i un mare atu.Astăzi, ne vom opri atenția asupra unei istorisiri de-a dreptul incredibile, ce dovedește o dată-n plus caracterul frumos al fostului mare atlet.În august 1979, pe stadionul „Karaiskakis” din Atena, avea loc o nouă ediție a Jocurilor Balcanice. În tribune, ministrul Sportului din Grecia, Achilleas Karamanlis, fratele premierului elen Konstantinos Karamanlis, alături de generalul Marin Dragnea, cel care răspundea de sportul românesc la acea oră.În cursa de 10.000 metri, Ilie Floroiu a „zburat” pe pistă, reușind să câștige cu un avans de 100 de metri în fața unuia dintre favoriții grecilor. La linia de final, Floroiu a avut parte de cel mai înalt onor din partea unui oficial. Generalul Dragnea s-a ridicat în picioare și a salutat militărește, gestul său fiind repetat și de ceilalți înalți conducători aflați în tribune.Două zile mai târziu, urma cursa de 5.000 de metri, acolo unde Floroiu era marele favorit. Întrucât competiția avea o însemnătate mai mult decât sportivă, câțiva greci au încercat să se asigure că românul nu va mai câștiga detașat și această probă.„Au venit niște greci la cei din anturajul meu cu mesajul de a o lasa mai moale în cursa de 5.000 metri, mai ales că reuniunea atletică era transmisă la televizor și nu făcea o propagandă pozitivă regimului. Nu trebuia neapărat să pierd, ci doar să rămân aproape de locul secund, să fiu acolo. Mi-au promis 1.000 de dolari”, povestește Floroiu.Trecând peste faptul că Securitatea nu-ți dădea voie să deții valută, dacă erai descurcăreț și reușeai să îți pui la saltea cei 1.000 de dolari, îți asigurai un trai bun jumătate de an. Ce a ales să facă atletul Ilie Floroiu?„Mi-am anunțat antrenorii, iar a doua zi am câștigat și proba de 5.000 de metri, cu un avans de 70-80 de metri. Eu aveam ritmul meu, nu puteam să mimez că alerg. Nu acceptam să mă vând pentru niciun ban din lume. Părinții m-au educat altfel, mi-au înrădăcinat principii puternice, ce m-au ghidat cu succes în viață. Poate că, dacă nu eram așa, nu mai obțineam rezultatele acestea”, a completat Ilie Floroiu, încă recordman național al României în probele de 5.000 și 10.000 metri.