Jocuri de culise. Cine va trece la conducerea olimpismului din România

După demisia lui Alin Petrache din fruntea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, președintele Federației Române de Haltere, Nicu Vlad, s-a ocupat de interimatul funcției, însă jocurile de culise pentru fotoliul de președinte abia acum încep.Cu doar o lună înaintea alegerilor (15 noiembrie), nu sunt foarte multe persoane dornice să preia responsabilitatea sportului olimpic românesc, aflat într-o stare acută de letargie, însă cu siguranță se ascut săbiile în surdină.Prima persoană care și-a anunțat intenția de a candida este fosta mare atletă și ministru al Tineretului și Sportului, Gabriela Szabo.„Relansarea sportului de performanță și promovarea sportului de masă în România sunt obiectivele cu care eu mă înscriu în această competiție, pe care mi-am propus să o câștig pentru copiii și tinerii noștri. Voi readuce sportul românesc pe podiumurile internaționale”, a spus Szabo, în anunțul candidaturii postat pe contul său de Facebook.Gabriela Szabo va avea contracandidat pe măsură, în persoana lui Mihai Covaliu - Federația Română de Scrimă, președintele singurei federații medaliate cu aur la Jocurile Olimpice la Rio, de asemenea medaliat cu aur la Sydney și bronz la Beijing, ca sportiv. Se pare că fostul scrimer de la CS Dinamo București este în pole-position, beneficiind și de sprijinul declarat al altor președinți de federație, precum Alexandru Dedu (FR de Handbal) sau Vasile Cîtea (FR de Box).„Este un pas foarte important la care m-am gândit foarte mult, dar așa cum am acționat în ultima perioadă în cariera mea, cred că pot ajuta și pot face bine și celor din jurul meu, celor din lumea sportului, pentru că, după aceste Jocuri Olimpice, am văzut exact care sunt și unde sunt problemele. M-am sfătuit cu foarte mulți oameni din lumea sportului și datorită încredererii pe care acești oameni au avut-o în mine, am decis să fac acest lucru. Sportului îi lipsesc coeziunea, unitatea și dialogul”, a declarat, pentru Agerpres, Mihai Covaliu.