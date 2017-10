Jocul de oină, în deschiderea Jocurilor Olimpice din 2020?

Președintele Federației Române de Oină, Nicolae Dobre, speră ca sportul național al românilor să fie prezent la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo, din 2020.Constănțeanul a stat de vorbă cu reprezentații Comitetului Olimpic Japonez, în cadrul unei acțiuni de promovare a oinei la Tokyo, iar aceștia au fost încântați de propunerea ca în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice să existe exerciții demonstrative de oină, un sport înrudit cu baseball-ul, practicat la cel mai înalt nivel în Japonia. Dobre face eforturi considerabile pentru promovarea oinei atât în România, cât și peste hotare. Pentru acest lucru, are nevoie de o armată de specialiști.„Nu este nicio facultate de sport din România care să aibă specialitatea oină, dar am avut discuții cu conducerile facultăților de educație fizică din Constanța, Craiova și Bacău, pentru ca viitorii profesori de educație fizică, actuali studenți, să primească elemente ale jocului de oină, istorie etc. Asta până ajungem la principalul grup țintă, alcătuit din viitorii dascăli. Dacă ei vor reuși să predea, atunci nu avem cum să nu dezvoltăm oina”, a declarat Nicolae Dobre, citat de Agerpres.