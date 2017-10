Fundașul Răzvan Farmache:

„Joc unde îmi spune antrenorul”

Răzvan Farmache, fundaș dreapta de meserie, dar folosit de Ion Marin, în meciurile din Turcia, pe banda stângă, consideră că, indiferent de postul pe care va evolua, va încerca să își ajute echipa cu toată forța. „Joc acolo unde mă pune antrenorul. Sunt fotbalist profesionist și trebuie să îmi fac datoria. Cu toate că îmi vine mai greu pe flancul stâng, nu e nicio problemă”, spune Farmache. Despre finala mică, jucătorul spune că Farul a pierdut-o, în primul rând, din pricina oboselii: „Am susținut multe meciuri în ultimele zile, iar acest lucru s-a simțit. Per total consider că a fost un turneu bun, ne-am descurcat onorabil și contra Honved-ului, ne-am creat numeroase ocazii și, dacă am fi fost mai atenți la finalizare, jucam sigur finala mare. Evoluția din Antalya ne dă speranțe pentru returul de campionat. Cu lotul de care dispune, nu cred că Farul va avea probleme cu retrogradarea”.