„Joc tenis cât mă ţine «cocoaşa»!”

Andrei Pavel își amână retragerea din arenă

„Joc tenis cât mă ține «cocoașa»!”

Andrei Pavel nu are de gând să-și pună racheta în cui. „Cneazul", care a părăsit, vineri, România, îndreptându-se către Spania, a declarat că va mai juca tenis cel puțin un an, visul său fiind acela de a evolua, pentru a cincea oară în carieră, la Jocurile Olimpice. Constănțeanul spune că tenisul este viața sa și că, atât timp cât îl mai țin puterile, nu părăsește arena. Nu-și face griji că ar putea rămâne veteranul ATP, pentru că mai sunt alți doi „boșorogi" de prim plan: suedezul Bjorkman și francezul Santoro. „În mod precis, am să joc și anul viitor. Visul meu este să particip la a cincea Olimpiadă, dar depinde de modul în care se vor face înscrierile. Apoi, spre sfârșitul anului, trebuie să mă gândesc ce voi face. Dacă voi reveni în Top 50, nu are niciun rost să mă las de tenis. Totuși, încetul cu încetul, îmi vine și mie timpul. Trebuie să mă gândesc și la familia mea, dar încă îmi place foarte mult să joc, iubesc competiția, mai ales Cupa Davis. Atât timp cât mă duce «cocoașa», încerc să joc cât mai mult", a declarat Andrei Pavel. Săptămâna aceasta, „Cneazul" a participat la campania de promovare a tenisului în rândul copiilor (6-12 ani), desfășurată la Timișoara, Sibiu, Cluj, Brașov și București. Sportivul s-a declarat foarte încântat de această campanie, pe care și-ar fi dorit să o fi făcut mai devreme. „Ideea de bază a fost să promovăm tenisul, pentru ca tinerii să nu mai stea ore în șir în fața calculatorului", a spus Pavel, adăugând că proiectul va continua și 2008, pe lista orașelor gazdă urmând a figura și Constanța. S-a antrenat pe stradă, cu copiii De luni, 15 octombrie, Andrei Pavel va participa la turneul Masters Series de la Madrid. „În ultimele zile, m-am antrenat doar pe stradă, cu copiii, așa că voi avea nevoie de ceva pregătire înainte de turneul spaniol", a glumit jucătorul, care, până la sfârșitul anului, va mai fi prezent la unul dintre turneele de la Sankt-Petersburg, Basel sau Lyon.