Handbalistul Alexandru Csepreghi:

„Joc acolo unde îmi cere antrenorul“

Handbalistul Alexandru Csepreghi, unul dintre cei mai în formă jucători ai HCM-ului, a declarat că, odată cu promovarea lui Eden Hairi în funcția de antrenor principal, echipa și-a redobândit entuziasmul. „Jucătorii se simt foarte bine, Hairi continuă tactica lui Zoran Kurteș, grație căreia am obținut cele mai mari performanțe. În ceea ce mă privește, nu mă deranjează că nu sunt folosit în centru. Mă înțeleg foarte bine cu Stavrositu, este un excelent jucător de atac, cu viziune, este perfect pentru centrul ofensivei. Eu am trecut inter, sigur că îmi e dor de centru, dar joc acolo unde îmi cere antrenorul. Dacă e nevoie, chiar și extremă. Oricum, un meci nu este câștigat de un singur jucător, toți trebuie să contribuim la victorie. Partida cu Bosnia Sarajevo trebuie neapărat câștigată, este singura variantă pentru a rămâne în lupta pentru locul patru. Creștem de la meci la meci, iar dacă vom evolua așa cum am făcut-o în Spania, sigur îi vom învinge pe bosniaci”, a declarat Csepreghi.