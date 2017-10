Joachim Low consideră ca Germania a fost echipa mai bună

Selecționerul nemților, Joachim Low, a declarat la sfârșitul partidei cu Franța (0-2) faptul că echipa sa ar fi meritat să meargă în finală, deoarece a practicat un joc mai bun. Dacă la precedentele ediții ale turneelor finale Germania a fost eliminată de echipa mai puternică, nu a fost cazul de această dată.„Au fost multe lucruri care nu s-au petrecut așa cum am fi dorit, deși ne-am implicat foarte mult. Am încercat să jucăm într-o manieră ofensivă, dar nu am avut șansa de a marca. Este adevărat că a existat și acel penalty, care fost punctul de cotitură al meciului. În 2008, 2010 sau 2012 am pierdut în fața unor echipei mai puternice, însă nu a fost cazul în această seară. Am avut jucători accidentați, precum Gomez și Khedira, Hummels a fost suspendat, iar Boateng a ieșit de pe teren accidentat. Aceste absențe nu au putut fi compensate. Am fost slăbiți, pentru că este vorba de patru jucători extrem de importanți. Echipa mea a făcut maximum și nu este nimic de regretat. Cred că Franța va câștiga împotriva Portugaliei în finală”, a declarat Low.