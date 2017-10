Jo Jo Dan: „M-am pregătit bine şi îl voi copleşi pe Forbes“

Jo Jo Dan: „M-am pregătit bine și îl voi copleși pe Forbes“

Ştire online publicată Vineri, 11 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Boxerul Ionuț Ion, alias Jo Jo Dan, urcă astăzi în ring, pentru un meci la categoria welter cu americanul Steve Forbes, fost campion mondial IBF la super-pană, un adversar foarte experimentat, pe care românul este însă convins că îl va copleși și îl va învinge. În vârstă de 29 de ani, cu 27 victorii (15 KO) și o înfrângere în palmares, Jo Jo Dan luptă pe durata a zece reprize la Bell Centre din Montreal cu un Stevie „2 Pound” Forbes, care, la 33 de ani, a adunat 35 de victorii (11 KO) și opt înfrângeri. În 2008, Forbes a boxat cu Oscar de la Hoya și Andre Berto, deținătorul centurii WBC la welter, pierzând ambele meciuri la puncte. „Steve Forbes are un palmares mai impresionant decât al oricărui dintre adversarii mei anteriori și îl respect, dar m-am pregătit bine și îl voi copleși. Împreună cu antrenorul Pierre Bouchard, am lucrat la un plan de meci pentru a-l bate pe Forbes. Vreau să fac o impresie bună fanilor boxului din SUA și din întreaga lume”, a declarat pugilistul român, nr. 3 în ierarhia WBC a categoriei welter. Jo Jo Dan a adăugat că televizarea meciului său în SUA l-ar putea ajuta să obțină un meci împotriva campionului mondial Andre Berto: „Mi-ar plăcea să lupt cu Berto. În noiembrie anul trecut, am avut o oportunitate, m-am aflat pe o listă scurtă a lui pentru apărarea opțională a titlului, dar l-au ales pe Hernandez, pentru că era mai cunoscut de fanii americani, însă acesta a pierdut în prima repriză prin KO. Acum, că ESPN transmite meciurile mele, asta nu va mai fi o scuză data viitoare când vor căuta un adversar”.