JO 2016 / Usain Bolt speră să rămână unic

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Atlentul jamaican Usain Blot speră să rămână unic în istorie prin performanțele sale sportive de excepție.Bolt a cucerit de curând cea de-a noua medalie de aur din carieră și a treia de la Jocurile Olimpice de la Rio 2016."Sunt mulțumit de mine, am reușit atât de multe lucruri, sunt chiar mândru de mine. Niciodată nu mă gândeam că voi fi capabil să realizez 'tripla triplei' la Jocurile Olimpice. Prima triplă mi-a adus bucurie, a doua a fost o provocare, iar a treia este absolut ceva incredibil. Sper că am ridicat ștacheta destul de sus pentru ca nimeni să nu poată egala această performanță. Oamenii mă întreabă întotdeauna dacă sunt imbatabil. Când vine vorba de competiție, da, pot să spun că sunt", a afirmat Bolt, care i-a egalat pe finlandezul Paavo Nurmi, fondist și alergător de cros din anii 20, și pe americanul Carl Lewis, cel mai bun sprinter și săritor în lungime al secolului XX, la rangul de cel mai titrat atlet din istoria JO."Am fost întrebat care este rețeta succesului meu. Răspunsul este următorul: muncă, sudoare și sacrificii. Am făcut atât de multe sacrificii de-a lungul anilor! Îmi va lipsi acest sport, Jocurile îmi vor lipsi, pentru că Jocurile Olimpice sunt pentru un sportiv cel mai mare eveniment posibil. Dar eu am dovedit că sunt cel mai mare din acest sport și pentru mine este o misiune îndeplinită", a conchis Bolt, potrivit romanialibera.ro.