Jale mare, „marinarii“ schingiuiţi!

CSM Știința Baia Mare - RCJ Farul 22-21, în semifinalele Diviziei Naționale de rugby

Jale mare, „marinarii“ schingiuiți!

Pentru al patrulea an consecutiv, RCJ Farul sfârșește lamentabil în tentativa de a câștiga titlul de campioană. „Marinarii” au pierdut semifinala de la Baia Mare, scor 21-22, și au ratat astfel calificarea în marea finală. Atmosferă incendiară, sâmbătă, pe stadionul „Phoenix” din Baia Mare. Ambele echipe - Știința și RCJ Farul - anunțau că nu concep să iasă din cursa pentru titlu și că vor lupta până la ultima picătură de energie pentru victorie. Prima repriză a fost cât se poate de echilibrată. Gazdele au înscris zece puncte prin același jucător, internaționalul Dimofte reușind un eseu (transformat) și o lovitură de penalitate perfect executată, iar Farul a replicat prin eseul lui Marian Dumitru, transformat de Janties, 10-7 indicând tabela la finele primelor 40 de minute. După pauză, băimărenii s-au desprins decisiv, la 22-7, Ionuț Pop și Bălan trecându-și în cont câte o încercare, una dintre ele fiind transformată de același Dimofte. Constănțenii au reintrat în joc după eseul lui Samkharadze, transformat de Janties, 22-14, au presat, dar maramureșenii au rezistat eroic. Ultimul minut a fost dramatic. Chiriac a culcat balonul în terenul de țintă, iar Lungu a transformat, 22-21. Acesta avea să fie și scorul final, pentru că „marinarii”, deși au evoluat în superioritate numerică, Macovei primind cartonaș galben pentru o brutalitate, nu au mai avut șansa de a da la bețe sau a vreunui eseu. Imediat după ce Gheorghe Sabău a fluierat finalul partidei, a înce-put circul. Nervii au cedat și jucătorii Farului au arătat că nu știu să piardă, au făcut semne obscene către tribune și au contestat vehement maniera de arbitraj a centralului clujean, care se poate considera norocos că a scăpat doar cu înjurături. Din păcate, în acest meci, Farul a pierdut și un jucător important, Jeff Makapelu, care s-a accidentat grav (din câte se pare, este vorba de o fractură de tibie) și va lipsi câteva luni de pe teren. Se apropie demisia pentru conducătorii clubului? După ce și-a luat adio de la titlu, demonstrând că nu are valoarea de a fi pe locul întâi, Farul trebuie să-și lingă rapid rănile, să strângă rândurile care (încă) au mai rămas și să încerce să câștige măcar medaliile de bronz. Oricum, președinții și directorii de la RC Județean Farul trebuie să dea socoteală pentru acest eșec (au beneficiat de miliarde din fonduri publice!), iar dacă, în urma analizei, se va demonstra că au fost manageri nepricepuți, atunci ei trebuie să-și recunoască incapacitatea și să-și înainteze de urgență demisia. Și strategia la nivelul băncii tehnice ar putea fi revizuită, după ce principalul Bruce Hodder a eșuat în tentativa de a duce Farul sus, iar instabilitatea a planat la capitolul secunzi. Dinamo, adversara din finala mică Tot sâmbătă, în cealaltă semi-finală, jucată la București, Steaua a dispus de Dinamo cu scorul de 33-22 (4-1 la eseuri), după un meci în care victoria roș-albaștrilor nu a stat niciun moment sub semnul întrebării. Astfel, ultimele două partide din actuala ediție de campionat se vor desfășura, pe 26 septembrie, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală, după următorul program: ora 16.00: Dinamo - RCJ Farul (finala mică); ora 18.00: Steaua - CSM Știința Baia Mare (finala mare).