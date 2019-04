Ivan Patzaichin a primit Colanul de Aur, cea mai înaltă distincţie a COSR

Ivan Patzaichin a primit Colanul de Aur, cea mai înaltă distincție a COSR

Ivan Patzaichin, cel mai titrat canoist român din toate timpurile, a primit, ieri, Colanul de Aur, cea mai înaltă distincție a Comitetului Olimpic și Sportiv Român în cadrul unei festivități desfășurate la Casa Olimpică.Distincția i-a fost oferită de președintele COSR, Mihai Covaliu, fostul sportiv fiind aplaudat în picioare de membrii COSR.„Puteam organiza un alt eveniment pentru Ivan, dar era normal să îl sărbătorim aici, în mijlocul familiei, în mijlocul olimpismului. Ivan Patzaichin aparține acestei familii și este un membru de bază al olimpismului românesc prin tot ceea ce a reușit să obțină de-a lungul timpului. Ivan a atins perfecțiunea nu o dată, ci de mai multe ori. Viața lui este un tablou extrem de valoros pe care noi suntem onorați să îl avem în patrimoniu”, a spus Covaliu, citat de Agerpres.Cu lacrimi în ochi, Ivan Patzaichin a afirmat că va rămâne în continuare alături de mișcarea olimpică.„Mulțumesc Comitetului Olimpic și Sportiv Român, este un moment extraordinar pentru mine. Niciodată nu e prea târziu să primești ceea ce meriți. Iar eu spun că merit, pentru că am fost alături toată viața mea de mișcarea olimpică. Am început în 1968 cu o medalie de aur și am încheiat cariera de sportiv tot cu aur. Am fost la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice ca sportiv și alte cinci ca antrenor. Rămân alături de mișcarea olimpică în continuare și o promovez în special în rândul copiilor”, a precizat Patzaichin.Născut în 26 noiembrie 1949, în satul Mila 23, Ivan Patzaichin este cel mai titrat canoist român din toate timpurile. El a participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice (1968, 1972, 1980 și 1984), câștigând patru medalii de aur și trei de argint. Are 22 de medalii câștigate la 11 ediții ale Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe - 9 de aur, 4 de argint și 9 de bronz.