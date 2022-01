Iuliu Mureșan a lămurit situația contractului cu Mircea Rednic. “Nu urmează un proces”

Mircea Rednic (59 de ani) a fost îndepărtat de la Dinamo, după ce administratorul special Iuliu Mureșan l-a acuzat pe antrenor că este “negativist” și că a întreținut o atmosferă conflictuală la echipă.După numirea noului antrenor, Flavius Stoican, se pregătesc schimbări la nivelul lotului de jucători. Iuliu Mureșan are încredere că “roș-albii” vor progresa și vor reuși să evite retrogradarea.Iuliu Mureșan a anunțat că Mircea Rednic mai are de primit câteva salarii, dar nu există riscul unui proces, după rezilierea contractului cu antrenorul."Clubul a trecut prin niște frământări, care n-au fost pozitive asupra vieții echipei și a rezultatelor. Am încercat să le rezolv și sper că le-am rezolvat, luând o decizie care n-a fost aplaudată de toată lumea. Vreau să explic, era singura soluție. Vreau să-i mulțumesc fostului antrenor pentru ceea ce a făcut la Dinamo. A venit ca un fan al lui Dinamo și a încercat să facă treabă bună, dar din păcate nu ne-a ieșit. Am fost alături de el. O altă variantă era să plece 15 jucători, o altă variantă era să plec eu, dar cred că nu rezolvam nimic.A trecut o etapă, nu vreau să ne mai uităm în urmă. Am încredere în Flavius Stoican, este un antrenor foarte bun și un antrenor pozitiv. Dinamo avea nevoie de mai puțină încrâncenare și mai multă concentrare pe muncă. Nu trebuie să semneze nimic domnul Rednic. Contractul ne permite să reziliem unilateral, atât Mircea Rednic, cât și clubul. Contractul este clar, nu urmează un proces. Trebuie să-i dăm niște salarii, fără proces.Financiar, suntem cu salariile la zi, s-au plătit pentru luna noiembrie. Nu s-au retras sponsori din cauza situației cu Mircea Rednic", a spus Iuliu Mureșan, în cadrul unei conferințe de presă.Mircea Rednic a obţinut o singură victorie pe banca lui Dinamo, 1-0 cu Chindia. În rest, antrenorul a înregistrat trei remize şi opt eşecuri.Dinamo începe anul 2022 pe penultimul loc în Liga 1, cu 12 puncte strânse în 21 de meciuri. Campionatul se va relua pe 21 ianuarie, când Dinamo joacă în deplasarae cu FC Argeș, în direct pe Digi Sport.