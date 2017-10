Iulian Filipescu a câştigat „Cupa Mării Negre“ cu Obelisc Costineşti

Iulian Filipescu a câștigat „Cupa Mării Negre“ cu Obelisc Costinești

Fotbaliștii veterani de la Costinești, reuniți sub culorile echipei Obelisc, au triumfat în prima ediție a „Cupei Mării Negre”, întrecere internațională desfășurată în sala de la Costinești. Inițial, își anunțaseră prezența la competiție opt formații, dar, din diferite motive, au participat numai jumătate dintre ele: Obelisc, selecționatele Varnei și Constanței și Spartak Pleven. În finală, Obelisc a dispus de Pleven cu 3-2 (2-1), iar în partida pentru locurile 3-4 Varna a învins Constanța cu 7-5 (4-3). În fazele preliminare s-au înregistrat rezultatele: Costinești - Pleven 4-1 (2-1), Varna - Constanța 1-2 (1-1), Costinești - Varna 6-1 (4-0), Pleven - Constanța 6-2 (3-2). Din lotul campionilor au făcut parte: Iulian Filipescu, Nicolae Serafim (căpitan), Mihai Stanciu, Livian Gheorghe, Constantin Piciu, Ioan Marian, Sorin Mândru, Ser Vili, Dorin Jeanu, Mircea Staicu, Marinel Ilie și Irinel Răsmeriță. S-au acordat și o serie de premii individuale: cel mai bun portar - Martin Lobomirus (Pleven); cel mai tehnic jucător - Jifkov Gospodinov (Varna); cel mai vârstnic participant - Peter Petrov (Varna, 55 ani); cel mai bun atacant - Iulian Manes (Pleven); cel mai bun fundaș: Dorin Jeanu (Costinești); cel mai bun mijlocaș - Irinel Răsmeriță (Costinești); cel mai frumos gol - Mircea Staicu (Costinești); golgeterul turneului - Livian Gheorghe (Costinești). Selecționata Constanței a primit trofeul fair-play. „Obelisc nu le-a dat nicio șansă adversarelor. A vrut să-și ia revanșa pentru ratarea trofeului de la Varna, din iarnă. De acum înainte, acest turneu, Cupa Mării Negre, se va ține an de an, cu ocazia Zilelor Costineștiului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Zlate, antrenorul Obeliscului.