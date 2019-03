Iulian Cristea, prezentat oficial de FCSB. Primele declaraţii

Iulian Cristea, prezentat oficial de FCSB. Primele declarații







FCSB anunță că a ajuns la un acord cu Gaz Metan Mediaș pentru transferul lui Iulian Cristea, jucător care va îmbrăca tricoul echipei timp de cinci ani și jumătate. Fundașul născut pe 17 iulie 1994, care va purta numărul 17, s-a alăturat deja lotului condus de Mihai Teja, însă va putea debuta abia în play-off, fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene în ultima etapă de campionat.







"Faptul că am venit încă de acum mă bucură nespus. Am visat de mic să ajung la această echipă, pe care am iubit-o dintotdeauna! Sper să mă integrez cât mai bine și mai repede în colectiv, să am evoluții bune și să-mi ajut colegii în îndeplinirea obiectivelor", a spus Iulian Cristea.