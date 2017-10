Iulian Apostol, pus pe liber de Rapid

Fostului mijlocaș al Farului, Iulian Apostol nu-i priește aerul poluat din capitală. La doar un an de la momentul în care era dat afară de la Steaua, de Gigi Becali, acum a venit rândul Rapidului să renunțe la serviciile sale, gălățeanul a fost anunțat în această dimineață de Constantin Zotta, că nu face parte din planurile tehnicianului Răzvan Lucescu, pentru returul campionatului și că poate pleca la orice echipă îl dorește. Chiar dacă pierderea unui loc de muncă reprezintă o veste proastă pentru oricine, mijlocașul nu pare deloc afectat și spune că nu se va opune rezilierii contractului, însa va semna actul doar în momentul când va avea o ofertă concretă."M-a anunțat domnul Zotta că sunt pe lista de transferuri. Nu am vorbit cu Răzvan Lucescu, deși, atunci când am venit la Rapid, am vorbit cu toată lumea. Sunt un om-problema, pentru că îmi spun tranșant punctul de vedere și poate am deranjat. Nu sunt omul care să aibă regrete. În Romania trebuie să stai cu capul sub masa, iar eu nu fac așa ceva. Nu sunt omul care să înghită și să meargă mai departe. Sigur, nu e vorba de lucrurile minore aici", a declarat Iulian Apostol, pentru "Dolce Sport".Cristian PAHOMIE