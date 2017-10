Italianca Jessica Pieri s-a impus la Mamaia Idu Trophy 2016

Ieri, pe zgura Arenei Centrale de la Tenis Club Idu, s-a disputat finala turneului feminin de tenis Mamaia Idu Trophy-Comvex 2016, ce a pus față în față două jucătoare din Italia. Jucătoarea de 19 ani, Jessica Pieri (fav.8, 307 WTA) a învins-o pe Jasmine Paolini (fav.7, 303 WTA), scor 6-3, 6-4. Este al doilea turneu câștigat de Pieri în acest sezon, după cel de la Sassuolo, din luna iunie.Dacă anul trecut am avut parte de o finală 100% românească, între Ana Bogdan și Cristina Dinu, scor 6-7 (5), 6-2, 6-3, anul acesta cea mai bună prezență a unei jucătoare din România a atins faza semifinalelor. Finalista de anul trecut, Cristina Dinu, a fost învinsă de Jasmine Paolini, cu scorul de 7-6 (3), 4-6, 6-2, și a ratat încă o dată șansa de a triumfa la ITF Mamaia. În cea de-a doua semifinală, campioana ediției 2016, de la Mamaia, a trecut în două seturi de ucrainianca Olga Ianchuk, scor 6-3, 6-2.„Am avut parte de un turneu în care nivelul jocului a fost unul foarte ridicat, iar partidele au fost extrem de disputate. Din păcate, a fost primul an în care nu am avut o româncă în finală. Cristina Dinu a fost din nou acolo, însă nu a avut forța mentală să treacă de Paolini în semifinală. Poate acest aspect diferențiază jucătoarele de tenis din România, față de celelalte: temperamentul vulcanic.Finala a fost una extrem de calmă, în care italiencele au practicat cel mai bun tenis al lor, fiind extrem de concentrate și motivate să obțină victoria. Sper ca turneul acesta să le dea încredere celor două tinere jucătoare din Italia, și să devină cel puțin la fel de bune precum Garbine Muguruza, Patricia Țig sau Ana Bogdan, sportive care au evoluat în edițiile trecute ale turneului”, a declarat Alina Idu, managerul clubului constănțean.Proba de dublu a fost câștigată de Vivien Juhaszova (Slovacia) și Katerina Kramperova (Cehia), după ce s-au impus în finală, în fața româncelor Irina Maria Bâră și Mihaela Buzărnescu, scor 7-6 (3), 2-6, 10-7. Pentru această victorie, noile campioane se aleg cu un cec în valoare de 1.437 dolari, în timp ce învinsele au primit 719 dolari. De menționat că finalistele de simplu, Pieri și Paolini au făcut pereche în turneul de dublu, însă au fost eliminate încă din primul tur, de un alt cuplu din Italia, Angelica Moratelli/Anna-Giulia Remondina, scor 6-4, 6-3.