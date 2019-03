Irlanda învinge Franţa, în Turneul celor Şase Naţiuni, la rugby

Irlanda învinge Franța, în Turneul celor Șase Națiuni, la rugby

Selecționata Irlandei păstrează șanse de a câștiga Turneul celor Șase Națiuni la rugby, după ce a învins reprezentativa Franței cu scorul de 26-14, duminică, pe stadionul Lansdowne Road din Dublin, relatează AFP.Irlanda are încă șanse de a-și păstra titlul și va juca în weekend-ul viitor în deplasare cu Țara Galilor, care este în cursă pentru Marele Șlem. Irlanda speră într-o victorie în fața galezilor, coroborată cu o înfrângere a Angliei pe Twickenham în fața Scoției.Reprezentativa ''Trifoiului'' a reușit o primă repriză excelentă (19-0), marcând patru eseuri, prin R. Best (3), Sexton (30), Conan (36), Earls (56), trei dinte ele transformate de Sexton (3, 30, 56). Francezii au avut două încercări, prin Huget (78) și Chat (80+2), ambele transformate de Serin (77, 80+2).În fața a circa 50.000 de spectatori au evoluat echipele:Irlanda: Larmour - Earls (Conway, 76), Ringrose, Aki, Stockdale - Sexton (Carty, 58), Murray (Cooney, 58) - Van Der Flier (Conan, 25), Stander, O'Mahony - Ja. Ryan, Henderson (Dillane, 58) - Furlong (Jo. Ryan, 58), R. Best (N. Scannell, 58), C. Healy (Kilcoyne, 51).Franța: Ramos (Medard, 63) - Penaud, Bastareaud, Fickou, Huget - Ntamack (Belleau, 77), A. Dupont (Serin, 73) - Iturria, Picamoles, Lauret (Alldritt, 11) - Vahaamahina, Lambey (Willemse, 63) - Bamba (Aldegheri, 63), Guirado (Chat, 73), Poirot (Falgoux, 17).A arbitrat Ben O'Keeffe (Noua Zeelandă).În clasament, Țara Galilor ocupă primul loc, cu 16 puncte, urmată de Anglia, 15 puncte, Irlanda, 14 puncte, Scoția, 6 puncte, Franța, 6 puncte, Italia, 0 puncte.