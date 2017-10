Irina-Camelia Begu a plâns după meciul cu Muguruza: Este mai greu când joci pentru România

Ştire online publicată Duminică, 08 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea Irina-Camelia Begu, locul 34 WTA, a plâns după ce a pierdut meciul cu sportiva Garbine Muguruza, numărul 24 mondial, ea precizând că nu a putut să joace cum și-ar fi dorit din cauza emoțiilor."Sincer nu aș putea să vorbesc foarte mult de joc pentru că emoțiile și-au spus cuvântul și din cauza aceasta nu am putut să joc cum mi-aș fi dorit, dar este o experiență, mă bucur că sunt aici și am posibilitatea să joc în fața românilor și sper ca mâine să aduc punctul dorit. Îmi pare rău că azi nu am reușit mai mult. Sigur, pot să vă promit că voi da tot ce-i mai bun din mine și voi încerca să aduc un punct. Și dacă nu e să fie așa la simplu sper la dublu să reușesc acest lucru. Așa cum v-am zis eu sunt sută la sută, dar emoțiile la Fed Cup își spun cuvântul. Este alt fel de turneu. Noi suntem obișnuite să jucăm pentru noi. Atunci când joci în fața publicului tău și joci pentru România este mai greu", a spus Begu.Jucătoarea Irina-Camelia Begu, locul 34 WTA, a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 6-3, 6-2, de Garbine Muguruza, numărul 24 mondial, în al doilea meci al întâlnirii de Fed Cup contând pentru primul tur al Grupei Mondiale II, astfel că scorul general al confruntării de la Galați a devenit 1-1, scrie Mediafax.