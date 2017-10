Irina Begu a ratat calificarea în finala turneului de la Dallas

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Irina Begu nu a reușit să se califice în finala turneului WTA de la Dallas, dotat cu premii totale de 220.000 de dolari.Românca, a opta favorită, a fost învinsă fără drept de apel de Sabine Lisicki (Germania), locul 23 WTA și cap de serie numărul 5, scor 0-6, 1-6, în numai 53 de minute.„Am lovit mingea foarte bine și am făcut tot ceea ce trebuia să fac. Cred că joc tot mai bine de la meci la meci, ceea ce este un lucru bun înainte de US Open”, a declarat Lisicki, care va încerca să câștige al doilea titlu în 2011, după cel de la Birmingham.În ultimul act, Lisicki o va înfrunta pe elvețianca Aravane Rezai, care a trecut în semifinale de Angelique Kerber cu 6-2, 3-5, 7-5.Irina Begu a pierdut și ocazia de a juca finala de dublu, alături de Ipek Șenoglu, perechea româno-turcă fiind învinsă în semifinale de Alize Cornet/Pauline Parmentier (Franța), scor 3-6, 3-6.În ultimul act al probei de dublu va fi însă prezentă Sorana Cârstea, care face echipă cu italianca Alberta Brianti.Cele două jucătoare din România vor rămâne în Statele Unite, acolo unde de luni începe US Open. Irina Begu va juca în primul tur cu favorita numărul 18, italianca Roberta Vinci, în timp ce Sorana Cârstea o va întâlni pe italianca Alberta Brianti (Belgia), cap de serie 20, informează Antena3.ro