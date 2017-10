Irimescu, Stamate şi Criciotoiu, ultimele achiziţii ale HCM-ului

Campioana României la handbal masculin a încheiat campania de transferuri

Irimescu, Stamate și Criciotoiu, ultimele achiziții ale HCM-ului

Clubul HCM Constanța și-a prezentat, sâmbătă, la Sala Sporturilor, ultimele trei achiziții: Gheorghe Irimescu, Alexandru Stamate și Bogdan Criciotoiu. Toți au semnat deja contractele cu gruparea de la malul mării, pe perioada diferite. Veritabil tur de forță pentru campioana României la handbal masculin, HCM Constanța, care a perfectat, săptămâna trecută, transferurile a trei jucători: Gheorghe Irimescu, Alexandru Stamate și Bogdan Criciotoiu. Ei au fost prezentați oficial, sâmbătă la prânz, în prezența conducerii clubului și a antrenorului principal Ion Crăciun. „Am ales Constanța pentru performanțele înregistrate aici în ultimii ani, dar și pentru stabilitatea financiară. Ca orice jucător din campionatul României, îmi doream să ajung la HCM, clubul cu cel mai bogat palmares, unde toți sportivii vor să joace la cel mai înalt nivel. Sunt bucuros că mi-am îndeplinit visul, acum trebuie să mă integrez cât mai repede în sistemul de joc al echipei, să mă ridic la nivelul colegilor, astfel încât să pot debuta în Liga Campionilor”, a declarat, în cadrul conferinței de presă organizate la Sala Sporturilor, Gheorghe Irimescu. „L-am cunoscut pe antrenorul Ion Crăciun din perioada petrecută la Minaur Baia Mare, mă bucur că am șansa de a lucra din nou împreună, în special în Liga Campionilor, cea mai mare provocare pentru un jucător. În urmă cu ceva timp, au mai fost discuții să vin la Constanța, atunci nu s-a concretizat nimic, de data aceasta am reușit. Concurența este uriașă în lot, eu voi da tot ce am mai bun în mine, însă antrenorul va avea ultimul cuvânt”, a spus Alexandru Stamate. „Am fost dorit și de alte echipe, dar am ales Constanța, pentru colectiv, performanțe și, mai ales, perspective. De aici, pot ajunge mai repede la echipa națională. Mereu mi-am dorit să ajung la HCM, dar, ori de câte ori am evoluat împotriva ei, am făcut tot ce mi-a stat în putință ca echipa mea să învingă. Acum, sunt la Constanța, vreau să mă integrez cât mai repede, să-mi ajut echipa să-și îndeplinească obiectivele. Că există concurență pe posturi? Foarte bine, nu mă sperie. Din contră, ne ajută să progresăm, pentru că va juca cine e în formă”, a declarat Bogdan Criciotoiu.