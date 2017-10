Constanța își mai adaugă în palmares o campioană europeană

Irezistibila Eliza

După numeroasele titluri și medalii continentale și mondiale la tenis de masă obținute la nivel juvenil, Eliza Samara a dat lovitura și la senioare, unde a luat aurul la CE de la Stuttgart. Formată la LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul, Eliza Samara intră în rândul marilor campioane senioare ale Constanței. Jucătoare în Italia, la ASTT San Donatese, Eliza și-a confirmat valoarea și marile resurse și la Europenele de la Stuttgart, unde nu s-a oprit decât după ce a devenit campioană la dublu feminin, alături de Dana Dodean. Sună plat, dar nu putem să nu subliniem că, la numai 20 de ani, Eliza are tot viitorul în față. Tânăra jucătoare este deja o obișnuită a marilor competiții de senioare, după ce, anul trecut, la numai 19 ani, a participat și la Jocurile Olimpice de la Beijing! Dublul Samara - Dodean a devenit, așadar, cel mai bun din Europa. În Germania, italiencele de import Nikoleta Stefanova și Wenling Tan au rămas cu buza umflată pentru al doilea an la rând, după ce, ca și la St. Petersburg, în 2008, au pierdut în finala de la dublu feminin. „Nu sunt dezamăgită că am ratat aurul. Mă bucur că am avut șansa de a juca două finale europene la rând. Campionatul a fost lung, șase zile grele, iar tinerele românce au rezistat mai bine decât noi acestui maraton”, a spus Wenling Tan. „Am jucat bine pe tot parcursul finalei. Știam că italiencele reveniseră în semifinale de la 0-3, pentru a câștiga cu 4-3, astfel că nu trebuia să slăbim ritmul niciun moment. Să jucăm până la capăt. Nu a fost ușor, dar am reușit”, a subliniat Eliza Samara. „Jucăm de mult timp împreună, de zece ani. Am câștigat diferite turnee și titluri la nivel juvenil, iar acesta este primul nostru mare trofeu”, a arătat și Dana Dodean.