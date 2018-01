Ionuţ Stănescu, propus vicepreşedinte al FR de Handbal

Ionuț Stănescu, propus vicepreședinte al FR de Handbal

În data de 14 februarie, Federația Română de Handbal va organiza noi alegeri pentru șefia forului. Actual președinte Alexandru Dedu nu va ceda conducerea cu una, cu două, pregătind temeinic terenul pentru un nou mandat.Astfel, pentru a convinge electoratul, Dedu și-a anunțat intențiile privind cei doi vicepreședinți cu care va lucra dacă va câștiga alegerile. În sectorul feminin, a fost aleasă fosta mare jucătoare Steluța Luca, cea care ocupă și în acest moment postul de vicepreședinte. În sectorul masculin, Alexandru Dedu și-a îndreptat atenția către actualul președinte al HC Dobrogea Sud, Ionuț Stănescu. Fostul mare portar al Constanței a declarat că este încântat de propunere și că este onorat să pună umărul la progresul handbalului românesc.„Dacă pot să ajut, de ce să nu o fac. Mi s-a oferit șansa să fac ceva pentru handbalul românesc și, normal, n-am cum să refuz. Am fost atâția ani la echipa națională, întotdeauna am venit cu cea mai mare plăcere. M-am lăsat de handbal, am continuat în handbal, iar acum mi s-a oferit șansa să pot să ajut și la nivel de federație. Chiar am fost încântat, domnul Dedu mi-a propus și așteptăm alegerile”, a declarat Stănescu, citat de Prosport.Până în momentul actual, și-au exprimat intenția de a candida la șefia Federației Române de Handbal Alexandru Dedu și fosta handbalistă Narcisa Lecușanu. Chiar dacă va fi numit vicepreședinte al federației, Ionuț Stănescu va rămâne în continuare în funcția de președinte al HC Dobrogea Sud Constanța.„Funcția de vicepreședinte la federație este mai mult onorifică. Faci ceva benevol, nu ești plătit. Nu trebuie să stau la București, proiectele se pot transmite prin mail, te poți implica și de la distanță. Și atunci, normal, rămân la Constanța ca președinte și voi ajuta pe cât se poate handbalul din funcția de vicepreședinte”, a completat Ionuț Stănescu.