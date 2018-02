Ionuţ Stănescu, în linie dreaptă spre funcţia de vicepreşedinte FRH

Ionuț Stănescu, în linie dreaptă spre funcția de vicepreședinte FRH

Dosarul candidaturii președintelui HC Dobrogea Sud, Ionuț Stănescu, pentru postul de vicepreședinte al Federației Române de Handbal a fost validat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al FRH, în vederea alegerilor pentru șefia federației, din 14 februarie.Ionuț Stănescu îi are ca adversari pe Sorin Dinu și Daniel Georgescu. Pentru postul de președinte FRH, se luptă Alexandru Dedu, Narcisa Lecușanu și Robert Licu.Tot de la Constanța, managerul general al HCDS, Nurhan Ali, va candida pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație.Iubitorii handbalului constănțean - și nu numai - au avut neplăcuta surpriză, duminică, să constate că derby-ul Ligii Naționale, dintre HC Dinamo București și HC Dobrogea Sud Constanța, nu este transmis de televiziunea care trebuia să asigure acest lucru, Digi Sport. Cum s-a ajuns la această situație? Motivul este unul pueril: deficiențe de comunicare între FR de Handbal și Digi Sport.„Pe noi ne-au sunat de la federație și ne-au întrebat dacă vrem să mutăm partida cu Dinamo, luni. După ce ne-am consultat cu antrenorul Sandu Iacob, am căzut de acord ca partida să rămână duminică. Am comunicat la federație decizia, iar de acolo nu a mai fost treaba noastră. Am înțeles că s-ar fi trimis niște mail-uri, dar care nu au fost deschise sau nu au ajuns unde trebuie”, a declarat președintele HCDS, Ionuț Stănescu.În runda următoare, televiziunile Digi Sport și Telekom Sport, cele care stabilesc datele și orele de desfășurare ale partidelor, au anunțat că duelul dintre HC Dobrogea Sud și CSM Focșani, programat la Sala Sporturilor, va avea loc vineri, 16 februarie, de la ora 18.