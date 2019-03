Ionuţ Stănescu: „Este cel mai important meci din istoria clubului”

HCDS - Holstebro, în Cupa EHF

Ionuț Stănescu: „Este cel mai important meci din istoria clubului”

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud susține, sâmbătă, 23 martie, de la ora 18, la Sala Sporturilor, cea mai importantă partidă din istoria tânărului club de pe litoral, împotriva echipei daneze TTH Holstebro, în etapa a V-a a Grupei C din Cupa EHF.







Cu un succes, HCDS își asigură poziția a doua în clasament, dar rămâne nesigură de calificarea în sferturile de finală, stând la mâna rezultatelor. Acced în sferturi cele mai bune trei din cele patru echipe care termină grupele pe locul secund.

În turul disputat în Danemarca, HCDS a scăpat din mână o victorie ce ar fi contat extrem de mult în acest moment. Constănțenii au condus mult timp ostilitățile, dar Holstebro a avut șase minute extraordinare, cu șase goluri consecutive marcate, fără ca HCDS să puncteze, impunându-se în final cu scorul de 29-25.

„Este un meci foarte important, care ne poate ajuta să trecem de faza grupelor, dar nu ne garantează calificarea în sferturi. Cu toate acestea, noi trebuie să învingem. Jucătorii au încredere și sunt pregătiți. Am analizat și partida tur, și ultimele lor partide. Nu au ceva spectaculos cu care să ne poată surprindă. Sunt sigur că le vom oferi o replică pe cinste”, a declarat antrenorul Zvonko Sundovski, la ultima conferință de presă dinaintea partidei.







La rândul său, președintele HCDS, Ionuț Stănescu, mizează ca de fiecare dată pe aportul fanilor constănțeni.

„Este o partidă extrem de importantă. Cu o victorie acum și una la Porto, suntem ca și calificați în sferturile Cupei EHF. Putem scrie, din nou, istorie pentru Constanța. De data aceasta, vom avea alături de noi publicul constănțean, care ne va împinge de la spate, și cărora vom încerca să le oferim un cadou frumos”, a declarat președintele Stănescu.







Laurențiu Toma (37 de ani) și George Buricea (39 de ani), ultimii supraviețuitori din generația de aur a handbalului constănțean, ce răpuneam cândva coloșii Montpellier sau Barcelona, vor fi pe teren și sâmbătă.







„Cu siguranță, vom avea mult de muncă, va fi care pe care, însă faptul că vom juca pe teren propriu ne oferă prima șansă. Am pierdut în Danemarca, însă consider că am avut doar lucruri bune de învățat din acel meci și că de data aceasta noi vom fi câștigători”, a declarat veteranul Laurențiu Toma.







Partida va fi transmisă în direct, pe Digi Sport 3 și Telekom Sport 2.







Duminică, 24 martie, de la ora 13, este programată și cea de-a doua partidă a grupei, între Liberbank Cuenca și FC Porto Sofarma. În clasament, Porto are 8 puncte, HC Dobrogea Sud, 4 puncte, Holstebro și Cuenca câte 2.