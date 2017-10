Ionuţ "Rudi" Stănescu: "Vrem să aducem la Constanţa un trofeu"

Ionuț "Rudi" Stănescu: "Vrem să aducem la Constanța un trofeu"

HC Dobrogea Sud Constanța își va prezenta lotul cu care va ataca noua stagiune, joi, 17 august, de la ora 19, în Sala Sporturilor (intrarea liberă), în compania echipei de primă ligă Dunărea Călărași.Suporterii constănțeni vor putea vedea pentru prima dată în acțiune cele cinci achiziții realizate de finalista Cupei României din sezonul trecut. Campania de transferuri a fost realizată „cu cap” de către conducerea dobrogeană, fiind aduși jucători exact pe posturile deficitare sezonul trecut.În primul rând, a fost adus antrenorul francez, Christian Gaudin, ultima dată pe banca tehnică a celor de la Selestat, formație din primul eșalon al handbalului francez. Acesta are în palmaresul de antrenor trei Cupe ale Ligii Franței și un loc trei în Liga Națională Franceză cu Saint-Raphael. În schimb, cariera de sportiv a fost una extraordinară. Gaudin a apărat buturile „cocoșului galic” în peste 250 de partide, reușind să câștige două Cupe Mondiale (1995, 2001), dar și Liga Campionilor cu Magdeburg (2002).În teren, poate cea mai importantă achiziție este aducerea interului dreapta bosniac Dejan Malinovic (25 de ani), considerat în țara sa unul din cei mai valoroși handbaliști. Acesta a mai jucat în carieră la Meshkov Brest (Belarus) și US Creteil (Franța). Din păcate, el revine după o accidentare destul de gravă la genunchi, iar echipa medicală trebuie să aibă mare grijă de cum își va recăpăta acesta ritmul. În ultimul cantonament din Slovenia, a fost supus mai multor investigații amănunțite pentru a cunoaște exact stadiul recuperării.O altă problemă din sezonul trecut, cea a interului stânga, a fost și ea rezolvată odată cu aducerea sârbului Nemanja Mladenovic (23 de ani). Acesta și-a făcut junioratul la Veszprem (Ungaria) și Gummersbach (Germania), iar în sezonul trecut a evoluat pentru RK Metalurg Skopje (Macedonia).În sfârșit, va avea și Dalibor Cutura un înlocuitor pe măsură, în postura centrului, în persoana internaționalului muntenegrean Stevan Vujovic (27 de ani), jucător experimentat ce a evoluat în cariera sa la formații foarte puternice din Europa, precum Vardar Skopje (Macedonia), Steaua Roșie (Serbia), Antequera (Spania), Selestat (Franța), Wetzlar (Germania) și Belmazujvaros (Ungaria).De asemenea, a fost adus înlocuitor și pentru legendarul portar al Constanței și al naționalei, Ionuț „Rudi” Stănescu, retras la finalul sezonului. Nikola Mitrevski (31 de ani) este un portar macedonean, titular între buturile naționalei sale, ce va lupta pentru un post de titular cu veteranul sârb Dane Sijan (40 de ani) și tânărul Dan Vasile (20 de ani).HC Dobrogea Sud a transferat și un român, pe Sabin Ignat, de la Dunărea Călărași, jucător polivalent care poate acoperi mai multe posturi la nevoie. Din lot mai fac și alte două cunoștințe ale publicului iubitor de handbal din Constanța - Daniel Susanu și Bogdan Tudorancea. Cei doi au făcut parte din lotul echipei HC Farul Constanța, entitate absorbită în această vară de HC Dobrogea Sud. Antrenorul Christian Gaudin va decide dacă aceștia pot ajuta formația sau vor fi trimiși la echipa secundă, în Divizia A.„Va fi cel mai disputat sezon al Ligii Naționale din ultimii ani. Toate echipele s-au întărit serios și cu siguranță vom avea parte de un spectacol de mare calitate. Noi vom juca, așa cum am obișnuit, doar cu gândul la victorie și sperăm să nu ne dezamăgim suporterii. Vrem să aducem la Constanța un trofeu, după acești ani de pauză”, a declarat Ionuț „Rudi” Stănescu, președinte HC Dobrogea Sud Constanța.Ultimul turneu amical al pregătiriiPână atunci, handbaliștii constănțeni vor lua parte la un turneu de pregătire la Odorhei, acolo unde se vor duela cu alte trei formații din Liga națională: HC Odorhei (11 august, ora 18), CSA Steaua (12 august, ora 20), și CSM Focșani (13 august, ora 10.30).Prima partidă oficială a acestui sezon va avea loc sâmbătă, 26 august, ora 16, în Sala Polivalentă din București, atunci când HC Dobrogea Sud va înfrunta Dinamo București în Supercupa României.