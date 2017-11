Ionuţ Mocanu, medaliat cu bronz la Europenele de Kureş

Ionuț Mocanu, medaliat cu bronz la Europenele de Kureș

Plutonierul Ionuț Mocanu a fost medaliat cu bronz la Campionatul European de Kureș (lupte tradiționale turco-tătare), desfășurat în Germania, în perioada 17-19 noiembrie. Acesta face parte din cadrul Companiei 349 Cercetare a Brigăzii 9 Mecanizată „Mărășești” Constanța. A descoperit luptele tradiționale turco-tătare de curând, fiind la bază luptător de judo, și a câștigat numeroase premii naționale.„Am participat la categoria 90 kg, clasându-mă pe locul lll. Am luptat cu un sportiv de origine germană în primul meci, pe care l-am învins, apoi am fost înfrânt de un sportiv din Turcia. În semifinale, succesul nu a mai fost de partea mea deoarece am pierdut în fața unui alt sportiv de origine română, la capătul unei confruntări lungi. Cu toate acestea, am reușit să mă motivez suficient în finala mică și să obțin medalia de bronz, împotriva unui sportiv neamț cu origini georgiene”, a declarat Ionuț Mocanu.