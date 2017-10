Ionuț Iftimoaie a obţinut centura mondială în gala de retragere

Ionuț Iftimoaie a obținut centura mondială în gala de retragere

Ştire online publicată Duminică, 07 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ionuț Iftimoaie l-a învins pe spaniolul Jorge Loren, campionul mondial en titre, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la meciul său de retragere, disputat în gala Superkombat din orașul natal, Comănești, și care a avut drept miză centura de campion mondial la categoria Super Cruiser (-95 kg).Întâlnirea a fost urmărită de aproximativ 30.000 de spectatori, după estimările jandarmeriei, pe un ring instalat, în premiera în România, într-o poiană împrejmuită de pădure din preajma orașului Comănești, cunoscuta localnicilor sub denumirea de Galion, potrivit Agerpres.În meciul de retragere din activitatea sportivă de performanță, Iftimoaie a suplinit superioritatea tehnică a adversarului printr-o implicare continuă în contacte directe, abordând o atitudine mai agresivă decât cea arătată de Loren. Cu lovituri foarte precise, în special în zona feței, românul s-a detașat ușor, chiar din prima repriză. În continuare, deși Loren a încercat aplicarea unor procedee tehnice folosindu-se de piciorul drept, dar și de genunchi, Iftimoaie a reușit să le evite ori să le minimalizeze efectul printr-o deplasare continuă. Ca urmare, arbitrii-judecători l-au declarat în unanimitate învingător.''Sunet extrem de fericit. Trăiesc un moment ce ar putea fi trist, cel al retragerii, dar victoria în fața lui Jorge Loren, un mare adversar, mă aduce într-o stare de euforie de parcă acum aș obține prima mare victorie. Sunt mândru că le-am oferit concitadinilor mei această victorie, chiar în fața privirilor lor. Este minunat să câștigi în fața celor dragi. Poate de aceea și trăiesc mai intens acest sentiment minunat al victoriei în fața unui campion. Am dorit nespus ca amintirea retragerii să fie una care să încununeze activitatea mea de luptător K1. M-am pregătit mult să o obțin, am făcut sacrificii în ultimele luni, am și fost ajutat de oamenii locului, care mi-au oferit condiții de pregătire excepționale. Așa că totul a fost perfect pentru acest adio pe care îl iau de la lupta în ring. O noapte magică: în gala de retragere am reușit, pentru prima dată, să obțin o centură de campion mondial", a declarat, pentru AGERPRES, Ionuț Iftimoaie.La rândul său, Jorge Loren, după ce s-a îmbrățișat cu învingătorul său, a declarat pentru AGERPRES că și-a dorit foarte mult să se impună ''în fața unui public minunat", dar ''Ionuț Iftimoaie a fost de neoprit în această gală".''Era peste tot. Așa că am trăit un meci intens, bărbătesc, în care victoria i-a fost acordată, cred eu, tocmai pentru tenacitatea și dăruirea pe care nu am mai întâlnit-o la alți adversari", a mai spus Jorge Loren.În vârsta de 37 de ani, Iftimoaie a luptat în ring de-a lungul carierei cu mari campioni de Superkombat ca Aleksandr Ustinov, Ray Sefo și Freddy Kemayo.Gala Superkombat de la Comănești a putut fi urmărită în direct ori înregistrată de telespectatori din 95 de țări.