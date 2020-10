Ionuţ Iancu: "Cu Suedia va fi foarte greu, dar mergem încrezători"

Portarii Ionuț Iancu și Daniel Vasile vor lupta sub tricolor pe 5 și 8 noiembrie, în calificările pentru EURO 2022 la handbal masculin. Este perioada rezervată echipelor naționale, când aproape toți internaționalii de la HC Dobrogea Sud primesc convocări.Campania din preliminariile europene începe pentru naționala României cu două meciuri tari: cu Suedia, în deplasare, și cu Muntenegru, la Baia Mare. Selecționerul Rareș Fortuneanu a apelat la portarii Constanței pentru acest debut important în Grupa a 8-a, din care mai face parte și naţionala statului Kosovo.„A fost o pauză foarte lungă și pentru echipa națională. Mă bucur foarte mult pentru colegul Dani Vasile, că a făcut și el pasul la națională. Este și Mihai Popescu (n.r. - de la Saint Raphael, Franţa), un portar care și-a demonstrat valoarea și în Europa. Sper să avem o poartă tare, să îi scoatem pe băieți, cum se spune! Să apărăm cât mai multe mingi și, la final, să ieșim victorioși. Cu Suedia va fi foarte greu, dar mergem încrezători acolo. Cu Muntenegru jucăm acasă și sper să câștigăm”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, Ionuţ Iancu.„Îi felicit pe Iancu și Vasile. Avem cei doi portari convocați la națională, alături de Popescu, fostul nostru coleg de la HCM Constanța mulți ani de zile. Nu poate decât să ne bucure și să ne certifice faptul că drumul pe care mergem este unul foarte bun”, a transmis preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.v v vMeciul din etapa a 10-a de campionat dintre HC Dobrogea Sud şi CSM Făgăraş nu s-a mai disputat, după ce gruparea braşoveană a anunţat că are în lot jucători infectaţi cu virusul Covid-19.Liga Naţională este întreruptă până pe 11 noiembrie, când, conform programării, ar trebui să aibă loc etapa a 11-a, în care HC Dobrogea Sud va juca împotriva liderului Dinamo București (24 puncte, 8 meciuri). Învingând pe CS Magnum Botoșani, scor 40-28, Potaissa Turda a trecut pe locul 2, cu 21 de puncte din 9 meciuri disputate. HC Dobrogea Sud ocupă locul 3, cu 21 de puncte din 8 meciuri. CSM București, care a pierdut clar derby-ul etapei cu Dinamo (scor 24-32), are tot 21 de puncte, dar din 10 meciuri.