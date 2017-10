Ionuţ Gheorghe a văzut Marele Zid Chinezesc, iar astăzi merge la Oraşul Interzis

Așteptând startul Jocurile Olimpice

Ionuț Gheorghe a văzut Marele Zid Chinezesc, iar astăzi merge la Orașul Interzis

Ştire online publicată Miercuri, 06 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Pugilistul constănțean Ionuț Gheorghe, de la CS Farul Constanța, a declarat că, din punctul de vedere al condițiilor din Satul Olimpic, dar și al organizării, Jocurile Olimpice de la Beijing sunt mult peste cele de la Atena, din 2004. „În Satul Olimpic, totul este mult mai frumos ca la Atena, mă refer la cazare, mâncare, organizare. Am o cameră spațioasă, care trebuia să fie a lui Victor Hănescu, dar eu am ajuns primul și am luat-o. A venit și Hănescu, am și eu coleg de apartament acum“, a explicat Ionuț Gheorghe, care a fost prezent și în 2004 la Olimpiada de la Atena, unde a obținut medalia de bronz. Programul pugilistului a început luni, de la ora 6:30, când a mers direct la sala de antrenament: „Am avut sparring cu marocanii și moldovenii, pregătirea merge foarte bine, mă simt foarte bine. Acum îmi pierd vremea, mai stau pe net. Pe 8 august îmi aflu adversarul, iar pe 10 o să am primul meci“. Ionuț Gheorghe s-a gândit și la programul de vizitare a obiectivelor turistice din Beijing: „Bineînțeles că am văzut Marele Zid Chinezesc, iar miercuri merg să vizitez Orașul Interzis”. Boxul românesc va fi reprezentat la Jocurile Olimpice de la Beijing de doi pugiliști, Ionuț Gheorghe (categ. 64 kg) și Georgian Popescu (categ. 60 kg).