Ionuţ Florea şi Marian Dumitru înfruntă „regina” lusitană

Campionatul European de rugby în 7

Ionuț Florea și Marian Dumitru înfruntă „regina” lusitană

Reprezentativa de rugby în 7 a României se pregătește să pună capăt cantonamentului de la Sna-gov și să decoleze spre Germania, țara gazdă, în week-end, a Campionatului European. La Hanovra, „stejarii” sunt repartizați în Grupa A și vor întâlni, în ordine, formațiile Portugaliei (12 iulie; ora 13.20), Rusiei (ora 15.10), Georgiei (ora 17.00), Germaniei (ora 19.30) și Spaniei (13 iulie; ora 10.30). În cel mai important turneu al anului, care are o dublă miză (titlul continental și calificarea la Campionatul Mondial 2009 din Dubai, unde merg primele cinci clasate), România nu este favorită la primele poziții, mai ales că, în meciul de deschidere, îi vor înfrunta pe lusitani, de cinci ori campioni europeni. Selecționerul Alexandru Marin are sub comandă un lot alcătuit din 12 jucători, printre care se regăsesc constănțenii Ionuț Florea și Marian Dumitru, de la RCJ Farul. Din păcate, un alt farist, component de bază al naționalei, Daniel Carpo, este accidentat și va rata turneul german. Clubul de pe litoral va mai avea, însă, un reprezentant în competiție, Bidzina Shamkharadze, convocat la naționala Georgiei.