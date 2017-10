Ionela Stanca şi-a reziliat contractul cu Chambray

Ionela Stanca și-a reziliat contractul cu Chambray

Handbalista constănțeană Ionela Stanca și-a reziliat contractul cu Chambray, echipă din liga a doua franceză. În vârstă de 34 de ani, fostul pivot al Hidrotehnicii, care are în palmares titlul de vicecampioană mondială din 2005, s-a despărțit de gruparea din „Hexagon” după doar șase luni, anunță handbalvolei.ro. Decizia Ionelei Stanca este legată de faptul că își dorește să petreacă mai mult timp alături de familie.„Sunt decepționat, pentru că am făcut totul pentru ca ea să se integreze în echipă, ne-am respectat toate angajamentele. Am pierdut o jucătoare cu un impact puternic asupra grupului. Este o decizie pe care a luat-o din motive familiale. Soțul ei, Răzvan, jucător de rugby, evoluează la Issoudun și a vrut să petreacă mai mult timp cu el”, a declarat președintele clubului francez. Înainte de a fi legitimată la Chambray, handbalista constănțeană a mai jucat, în Franța, la Nîmes și Fleury.