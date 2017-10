Ionela Stanca şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională

Ionela Stanca și-a anunțat retragerea de la echipa națională

Pivotul Ionela Gâlcă Stanca, a doua marcatoare a echipei României la Campionatul European de handbal 2010, cu 28 de goluri, a anunțat că meciul cu Danemarca (16-15), din finala mică, a fost ultimul la națională. „A fost ultimul meu turneu final, mă retrag de la echipa națională. Am deja o vârstă, uzura se simte, nu mai pot face față pe două fronturi, la club și la echipa națională. Doresc acum să mă dedic mai mult familiei. Pot spune că în finala mică am jucat ultimul meci la echipa națională”, a declarat constănțeanca, pe aeroportul Otopeni, la revenirea în țară. În vârstă de 29 de ani, Ionela se desparte de naționala cu care a câștigat două medalii: argintul mondial în 2005 și bronzul european în 2010. Handbalista este mulțumită că, după ani de așteptare, a urcat din nou pe podium: „Au fost meciuri grele, dar am reușit să ne refacem după fiecare partidă. Important este că s-a terminat cu bine, am luat o medalie și nu am mai venit cu gustul acela amar de atâția ani de zile. Ne-a fost puțin frică la final de meci, dar important e că am câștigat. Toată lumea și-a făcut treaba, indiferent cât a jucat, toate au pus umărul pentru a obține această medalie, chiar și cele care nu au fost aici din cauza accidentărilor. Fetele au găsit acum rețeta succesului și sper ca, de la an la an, să urce mai sus”.