După ce l-a atacat ca o fiară dezlănțuită pe asistentul Dorin Mudura

Ionel Ganea riscă până la 24 de etape de suspendare

Scene inimaginabile pe un teren de fotbal al Ligii 1. Ionel Ganea, atacantul lui Poli Știința Timișoara, a fost eliminat în minutul 71 al partidei cu Rapid, după ce l-a îmbrâncit pe Săpunaru, iar apoi l-a agresat fizic pe asistentul Dorin Mudura, cel care a semnalizat infracțiunea. Ganea riscă aproape 25 de etape de suspendare. Nervos pe asistent, Ganea s-a răstit la el, iar apoi l-a prins de gât și a încercat să îl trântească, lovindu-l și cu pumnul la corp. Colegii săi au intervenit să îl despartă, dar Ganea a mai rămas câteva secunde lângă arbitrul asistent. Până la urmă, fotbalistul a ieșit și a fost ținut de jandarmi la marginea terenului. Dumitru Dragomir: „Incalificabil” Președintele LPF, Dumitru Dragomir, a declarat că gestul lui Ionel Ganea este incalificabil, spunând că va adăuga un amendament valabil pentru sportivi la legea împotriva violenței pe stadioane. „Gestul lui Ganea este incalificabil, dar, cu toate acestea, s-au văzut lucruri mai grave și la case mai mari. S-au bătut parlamentari, președinți de stat, să nu facem un subiect din cele petrecute la Timișoara. Oricum, ceea ce a făcut Ganea este un gest fără precedent, unul reprobrabil. Voi adăuga un amendament la legea contra violenței pe stadioane valabil pentru jucători, iar pedepsele vor fi dictate conform regulamentului. Ganea riscă o suspendare de până la 24 de etape“, a declarat Dumitru Dragomir. Fotbalistul va fi judecat miercuri, într-o ședință a Comisiei de Disciplină. Ganea: „Cer înțelegere“ Ionel Ganea apreciază că a fost eliminat incorect și, din acest motiv, nu și-a putut stăpâni nervii. „Recunosc că nu m-am putut stăpâni, dar Săpunaru a simulat. Am avut acea ieșire doar după ce am luat cartonaș roșu nemeritat. Arbitrii noștri ar trebui să ia casete cu meciuri din Anglia, să vadă acolo tălpi, contacte și faulturi. Cu așa arbitri tineri nu știu unde vom ajunge. Mă aștept la suspendare, dar și cei de la Federație trebuie să fie înțelegători cu mine“, a spus Ionel Ganea. Marian Iancu: „Îl apăr până în pânzele albe“ Președintele Consiliului de Administrație al clubului timișoarean, Marian Iancu, a declarat că își explică răbufnirea lui Ganea. „Era normal să fie un joc încins, iar răbufnirea lui Ganea a fost de înțeles. Îi iau apărarea lui Ganea până în pânzele albe, pentru că a fost vânat și, extrapolând, Poli este vânată. Ganea nu a făcut nimic la acea fază și a fost eliminat pe nedrept. Este adevărat că se poate să fi fost și iertat atunci când a luat doar galben, la înce-putul jocului, dar asta este altă discuție“, a afirmat Iancu. Final urât de carieră Ganea a devenit, pur și simplu, o fiară dezlănțuită, strângându-l de gât și lovindu-l, cu piciorul și cu pumnul, pe nefericitul arbitru de linie, deși nu mai puțin de patru coechipieri încercau să-l potolească! Un final urât de carieră pentru un fotbalist de talia fostului atacant al echipei naționalesite-ul oficial al RapiduluiScene inimaginabile pe un teren de fotbal al Ligii 1. Ionel Ganea, atacantul lui Poli Știința Timișoara, a fost eliminat în minutul 71 al partidei cu Rapid, după ce l-a îmbrâncit pe Săpunaru, iar apoi l-a agresat fizic pe asistentul Dorin Mudura, cel care a semnalizat infracțiunea. Ganea riscă aproape 25 de etape de suspendare. Nervos pe asistent, Ganea s-a răstit la el, iar apoi l-a prins de gât și a încercat să îl trântească, lovindu-l și cu pumnul la corp. Colegii săi au intervenit să îl despartă, dar Ganea a mai rămas câteva secunde lângă arbitrul asistent. Până la urmă, fotbalistul a ieșit și a fost ținut de jandarmi la marginea terenului. Dumitru Dragomir: „Incalificabil” Președintele LPF, Dumitru Dragomir, a declarat că gestul lui Ionel Ganea este incalificabil, spunând că va adăuga un amendament valabil pentru sportivi la legea împotriva violenței pe stadioane. „Gestul lui Ganea este incalificabil, dar, cu toate acestea, s-au văzut lucruri mai grave și la case mai mari. S-au bătut parlamentari, președinți de stat, să nu facem un subiect din cele petrecute la Timișoara. Oricum, ceea ce a făcut Ganea este un gest fără precedent, unul reprobrabil. Voi adăuga un amendament la legea contra violenței pe stadioane valabil pentru jucători, iar pedepsele vor fi dictate conform regulamentului. Ganea riscă o suspendare de până la 24 de etape“, a declarat Dumitru Dragomir. Fotbalistul va fi judecat miercuri, într-o ședință a Comisiei de Disciplină. Ganea: „Cer înțelegere“ Ionel Ganea apreciază că a fost eliminat incorect și, din acest motiv, nu și-a putut stăpâni nervii. „Recunosc că nu m-am putut stăpâni, dar Săpunaru a simulat. Am avut acea ieșire doar după ce am luat cartonaș roșu nemeritat. Arbitrii noștri ar trebui să ia casete cu meciuri din Anglia, să vadă acolo tălpi, contacte și faulturi. Cu așa arbitri tineri nu știu unde vom ajunge. Mă aștept la suspendare, dar și cei de la Federație trebuie să fie înțelegători cu mine“, a spus Ionel Ganea. Marian Iancu: „Îl apăr până în pânzele albe“ Președintele Consiliului de Administrație al clubului timișoarean, Marian Iancu, a declarat că își explică răbufnirea lui Ganea. „Era normal să fie un joc încins, iar răbufnirea lui Ganea a fost de înțeles. Îi iau apărarea lui Ganea până în pânzele albe, pentru că a fost vânat și, extrapolând, Poli este vânată. Ganea nu a făcut nimic la acea fază și a fost eliminat pe nedrept. Este adevărat că se poate să fi fost și iertat atunci când a luat doar galben, la înce-putul jocului, dar asta este altă discuție“, a afirmat Iancu. Final urât de carieră Ganea a devenit, pur și simplu, o fiară dezlănțuită, strângându-l de gât și lovindu-l, cu piciorul și cu pumnul, pe nefericitul arbitru de linie, deși nu mai puțin de patru coechipieri încercau să-l potolească! Un final urât de carieră pentru un fotbalist de talia fostului atacant al echipei naționalesite-ul oficial al Rapidului