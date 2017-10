Ionel Dănciulescu, numit director general la Dinamo

Fostul atacant Ionel Dănciulescu a fost numit în funcția de director general al FC Dinamo, a anunțat, potrivit Mediafax, vineri, într-o conferință de presă, acționarul majoritar al grupării bucureștene, Ionuț Negoiță. "Ionel Dănciulescu, o emblemă pentru Dinamo, a fost numit în funcția de director general", a spus Negoiță.Acționarul grupării dinamoviste consideră că și alte persoane care au făcut istorie precum Dănciulescu ar trebui să fie cooptate în conducerea clubului: "Cluburile de fotbal trebuie să fie conduse de persoane care au făcut istorie, sper ca Dănciulescu să aibă aceleași performanțe în noua postură ca și în vremea când era jucător. Are tot suportul departamentelor pe care le va conduce de acum înainte. Sunt convins că se va acomoda cât mai repede. Suntem conștienți că numai cu o echipă puternică putem face performanță. Vor fi și alte surprize pe aceeași idee". Dănciulescu a declarat că pentru el această funcție înseamnă enorm. "Pentru mine această funcție la Dinamo, în cadrul clubului unde m-am consacrat, înseamnă enorm, dar în același timp este și o provocare. Trebuie să mă dăruiesc zi de zi pentru a reuși să ne îndeplinim obiectivele pe care ni le-am propus", a afirmat fostul jucător.Noul director general al clubului dinamovist se bazează și pe suportul fanilor pentru ca echipa să își îndeplinească obiectivele: "Sunt puțin emoționat. Am în spate o echipă de profesioniști dedicați , sunt convins că vom reuși să punem Dinamo din nou pe harta fotbalului românesc, pe primul loc, acolo unde îi este locul. Eu am crescut cu mentalitatea de învingător, ăsta trebuie să fie și scopul nostru - Dinamo trebuie să iasă în câștig. Eu mă voi ghida după o vorbă a regretatului Cătălin Hâldan, care spunea când intra pe teren «Hai mă să le arătăm ăstora ce înseamnă Dinamo». Sunt bucuros că suporterii sunt alături de noi și asta ne dă încredere că putem fi numărul unu".Antrenorul Flavius Stoican e convins că Dinamo va crește cu ajutorul lui Dănciulescu în noua postură: "Sunt fericit că Ionel Dănciulescu va ocupa această funcție. Ajutorul pe care mi l-a dat el și până acum a fost de mare importanță. Sunt convins că nu ne vom opri aici, sunt convins că jucătorii vor crește de la zi la zi. Sper să ajungem să ne ridicăm la pretențiile suporterilor". Ionel Dănciulescu și-a anunțat retragerea din activitatea de fotbalist la 12 noiembrie, iar de atunci a fost team-manager al echipei Dinamo.