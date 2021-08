Ion Ţiriac: „Boxul, sportul inventat pentru golani, dar practicat de gentlemeni”

Fundația Olimpică Română a găzduit un schimb inedit de experiențe pentru copii, conceput și dezvoltat împreună cu Federația Română de Box, cu prilejul „Boxing Day”, Ziua mondială a „nobilei arte”.Astfel, terenurile de tenis ale Complexului Sportiv „Ion Țiriac”, din București, au devenit ring demonstrativ pentru micii pugiliști. La rândul lor micii tenismeni, sustinuți de Fundația Olimpică Română, au avut șansa să afle secretele boxului de la copii de aceeași vârstă și chiar să practice mișcarile de bază din box, sub îndrumarea lotului olimpic de box feminin al României, informează Federaţia Română de Box.„Boxul - un mare sport. Am făcut multe antrenamente de box, un sport care mi-a fost mereu aproape și pe care eu îl consider sportul inventat pentru golani, dar practicat de gentlemeni. Susțin micii practicanți ai sportului, indiferent de disciplină. A fost un prilej extraordinar de a îndrepta atenția micilor noștri sportivi de la Fundația Olimpică Română către valențele boxului și de a sărbători alături de Federația Română de Box ziua dedicată acestui sport la nivel internațional”, a declarat Ion Țiriac.Foto: Facebook / Federaţia Română de Box