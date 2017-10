Ion Panait: "M-am pregătit cu soţia"

Ion Panait: "M-am pregătit cu soția"

Luptătorul român Ion Iulian Panait (35 ani) a fost învins în primul tur al categoriei 66 kg, la greco-romane, de rusul Islambek Albiev, marți, la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, fiind extrem de indignat de situația în care se află sportul românesc.„Nu-mi pare rău că am revenit. Eu tot timpul am făcut acest sport cu plăcere. De fapt, singurul care m-a convins să vin a fost antrenorul Petre Cărare. El și cu soția mea. Eu nu am vrut să vin, ținând cont situația din țară. M-am certat cu Federația, cu clubul când am plecat în Germania. Nu mi s-a oferit ce-mi trebuia și am plecat. Am venit mai mult pentru maestrul Cărare, nu pentru federație sau pentru COSR, pentru că nu au investit un cent în pregătirea mea până la 1 iulie. În Germania, Bundesliga începe în septembrie și se termină undeva în ianuarie. În cursul anului nu am cu cine să mă pregătesc acolo, la club. Când m-a sunat domnul Petre Cărare să merg la calificări, eu nu mai făceam pregătire. M-am pregătit cu soția, de două ori pe săptămână”