În meciul de duminică, din Ștefan cel Mare,

Ion Marin vrea puncte doar pentru Farul, nu ca să se răzbune pe Dinamo

Ion Marin, antrenorul principal al Farului, a declarat ieri că își dorește foarte mult un rezultat pozitiv, duminică, pe terenul lui Dinamo, dar nu privește meciul ca pe o răzbunare, după ce, în trecut, a fost îndepărtat din Ștefan cel Mare după doar patru etape. „Sunt profesionist și îmi fac datoria la Farul. În ultimul meu mandat de antrenor la Dinamo, am avut un conflict cu un grup care mi-a vrut capul, reușind finalmente să mă dea afară, după doar patru etape, dar acum vreau să nu pierdem doar pentru Farul, nu ca să mă răzbun pe Dinamo. Maieul îmi e mai aproape decât cămașa. Voi face pe dracu în patru ca să iau puncte duminică. Dacă vom fi harnici și organizați în teren, nu ne vom întoarce cu mâna goală din capitală. Nu estimez ce șanse avem, că nu le am cu datul în bobi”, a arătat „Săpăligă“. Ion Marin este de părere că, probabil, Gigi Mulțescu e soluția cea mai bună pentru Dinamo, ca antrenor, dar îi urează succes după meciul cu Farul. „Săpăligă“ și ajutoarele sale au analizat și vor încerca să contracareze toate așezările tactice pe care le-ar putea pune în practică Dinamo la meciul de duminică, cele mai probabile fiind 4-3-3, cu Dănciulescu, Fl. Bratu și Zicu (Ad. Cristea) în față, și 4-4-2. La Farul nu sunt probleme de lot. Ceva probleme medicale au acuzat, în timpul săptămânii, Todoran, Chico și Voiculeț, dar toți s-au refăcut și de ieri se pregătesc normal. Lotul de 18 se va stabili în această după-amiază. Pregătit de duelul cu Torje și Cristea „Tratăm partida ca pe oricare alta, pentru că avem mare nevoie de puncte. Orice punct e binevenit. Sperăm să fructificăm punctele slabe ale lui Dinamo. Cel mai bun om al «câinilor» e Lobonț”, a spus mijlocașul Dinu Todoran. „Dinamo are două victorii din două meciuri în campionat, un lot valoros, dar sperăm să nu pierdem. Nu mă impresionează adversarii direcți, Torje sau Cristea, sunt obișnuit cu asemenea dueluri”, a declarat și fundașul stânga Florin Maxim.