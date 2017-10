Sâmbătă seară, FC Farul - Steaua, un meci al orgoliilor

Ion Marin: „Nu avem nimic de pierdut!“

FC Farul se află în fața unui meci foarte important, cel cu Steaua, adversar ce nu mai are nevoie de nicio prezentare. Despre duelul de sâmbătă seară, antrenorul Ion Marin spune că va fi unul al orgoliilor. Ion Marin, antrenorul principal al FC Farul, este de părere că echipa sa nu va evolua contra Stelei cu o presiune suplimentară. „Ne așteaptă două meciuri tari, cu echipele ce vor reprezenta România în Liga Campionilor, Steaua și CFR Cluj. Primul e cel cu Steaua, un joc al orgoliilor, în care nu avem nimic de pierdut, ci doar de câștigat. Vă dați seama ce capital de imagine ar căpăta Farul dacă ar învinge Steaua. Am încredere că echipa va face toate eforturile pentru a obține cele trei puncte. Vom avea nevoie de o organizare foarte bună, un angajament total, curaj, dorință de victorie și o disciplină tactică exactă. Dacă îndeplinim toate aceste condiții, nu avem cum să pierdem”, a declarat, ieri, în conferința de presă organizată la sediul clubului, Ion Marin. Tehnicianul constănțean a anunțat că, pentru jocul cu Steaua, nu va conta pe serviciile brazilianului Gerlem. Deși nu are semne de ruptură musculară, atacantul brazilian încă resimte dureri la picior și nu va putea fi recuperat în timp util. Ieri, echipa a intrat în cantonament, iar lotul de 18 pentru jocul cu Steaua va fi stabilit după meciul Farul II - Portul Constanța, programat astăzi, de la ora 17, pe terenul SNC, în cadrul etapei a cincea a Ligii a III-a, Seria a II-a. „Noi avem șansa noastră, credem în ea până la capăt și nu ar fi o premieră dacă victoria va fi a noastră. Sunt convins că Steaua va trata meciul cu noi cu seriozitate maximă, pentru că nu își permite să treacă pe un plan secund campionatul”, a explicat „Săpăligă”.