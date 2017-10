Ion Marin, „exilat” în tribună

Suspendat pentru acest meci, antrenorul principal al Farului, Ion Marin, a stat în timpul partidei la tribuna 0, în spatele băncii de rezerve a „rechinilor”. „Săpăligă“ nu a avut dreptul să participe nici la conferința de presă de după partidă, la întâlnirea cu ziariștii venind, din partea Farului, antrenorul secund Cristi Cămui. „A fost un meci foarte greu pentru noi, disputat și echilibrat. Am obținut o victorie muncită. Probabil că, după consumul deosebit de la Mioveni, ne-am recuperat mai greu. S-a simțit în joc o oarecare lipsă de prospețime, însă ambiția și angajamentul jucătorilor noștri au făcut diferența. Tot respectul pentru ce au realizat băieții și astăzi (n.n. - ieri)”, a declarat Cămui. „Știam că, în special în deplasare, Gloria este incomodă, cu greu putând fi învinsă. Și-a creat și ea câteva ocazii importante, în special la fazele fixe, datorită taliei jucătorilor. Având atâtea probleme de lot (Voiculeț, Pătrașcu - suspendați, Todoran, Nanu - accidentați), am alcătuit cu greu un 11 viabil. Felicit jucătorii pentru această perioadă pozitivă din miniretur. Sperăm să nu pierdem în ultimele trei meciuri, destul de grele, cu U Cluj, Oțelul și Poli Timișoara. Am putea să ne clasăm în jurul locului 10“, a mai apreciat Cămui. În urma cartonașelor galbene primite ieri, Barbu și Maxim sunt suspendați pentru meciul de sâmbătă, de pe terenul Universității Cluj.